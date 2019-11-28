Curva da Jurema: o avanço da erosão é outro problema enfrentando por comerciantes e frequentadores da praia Crédito: Carlos Alberto Silva

Verão chegando e, pela terceira vez no ano, a Prefeitura de Vitória abre licitação para a administração dos quiosques da Curva da Jurema, nos mesmos moldes da Praia de Camburi, onde apenas uma empresa se responsabiliza pela gestão dos estabelecimentos. Desta vez, na abertura das propostas, um concorrente foi considerado apto a gerir 16 quiosques da Curva, mas há prazo para recurso que começa a contar nesta quinta-feira (28) e prossegue por cinco dias.

Your browser does not support the audio element. Verão chegando e licitação de quiosques da Curva da Jurema indefinida

Até a conclusão desta fase, quando então poderá ser divulgado o nome da empresa, permanece indefinida a gestão dos quiosques da Curva. E mesmo após a homologação do vencedor, caso não haja qualquer questionamento por parte de outras empresas, haverá pouco tempo de grandes intervenções para a alta temporada.

Veja Também Vitória abre licitação de quiosques da Curva da Jurema pela 3ª vez

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, diz que, apenas depois de homologada a empresa que vai administrar os quiosques, deverá ser apresentado um plano de trabalho que inclui o modo como se dará a ocupação dos quiosques hoje vazios. "Nossa expectativa é que consigam ocupá-los ainda para o verão", frisa. O novo administrador vai ter contrato de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Dos 16 quiosques da Curva da Jurema colocados na licitação, metade está desocupada e a empresa vencedora poderá assumi-los imediatamente. Os demais têm contratos em vigor, com datas de vencimento variáveis, até 2022. Quando vencer o prazo, eles também vão para a gestão da empresa ganhadora da licitação. Há outros dois quiosques que são postos fixos para a Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Veja Também Prefeitura atrasa mais uma vez obra contra erosão na Curva da Jurema

Há mais de 10 anos atuando na Curva da Jurema à frente do Marlim Azul, Langston Lazarini afirma que está um pouco apreensivo com as mudanças previstas. "Ficamos no meio da balança, sem ter certeza se vai ser bom ou ruim. A administração é uma coisa que a prefeitura deveria cuidar para melhorar a segurança e a estrutura para os frequentadores e para nós. Mas vamos ver como o novo modelo vai ser conduzido, se vai dar mais visibilidade para atrair o turista, se vai ter controle para não baixar o nível dos estabelecimentos", observa.

O modelo escolhido é o de administração única das unidades e o valor mínimo da oferta para uso dos espaços foi de R$ 26.052,50 mensais para o pagamento do aluguel dos estabelecimentos. A proposta vencedora ofereceu, segundo Krohling, cerca de R$ 26,5 mil.