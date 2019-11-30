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Cenas da cidade: submarino é avistado entrando na Baía de Vitória

A embarcação estava chegando ao Porto de Vitória na manhã deste sábado e chamou a atenção de quem passava na Beira-Mar e até pela Terceira Ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 13:45

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 13:45

Chegada do submarino ao Porto de Vitória, acompanhado de um rebocador Crédito: Kaique Dias
Um submarino foi avistado no final da manhã deste sábado (30) na Baía de Vitória. Ele estava chegando ao Porto de Vitória, acompanhado por um rebocador, e chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, no Centro, e até pela Terceira Ponte. 

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Do carro, do ônibus ou mesmo a pé, ver o submarino se aproximando deu uma nova cara à baía, que já convive com um dos mais bonitos espetáculos de manobras de navios pela proximidade do porto com a cidade. 
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o submarino, denominado Tupi, atracou no Porto de Vitória a pedido da Marinha e está no berço 103. Ele chegou acompanhado da fragata (um tipo de embarcação) Constituição, que desatraca na terça-feira (3). Já o submarino deixa o porto no dia seguinte.
Procurada, a Marinha informou que o submarino Tupi atracou no porto de Vitória, dando continuidade as ações desenvolvidas durante a Operação Amazônia Azul  Mar limpo é vida.  Não ocorrerá visitação pública.
Segundo o Ministério da Defesa, a operação foi criada em novembro com  foco em ações humanitárias relacionadas ao meio ambiente, de recuperação de áreas atingidas pelo óleo e de monitoramento das praias e das Águas Jurisdicionais Brasileiras.

Submarino em Vitória

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