Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cenas da cidade

Manobra de navio chama a atenção no Centro de Vitória

O gigante Express Brazil atracou no Terminal de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (13)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 set 2019 às 09:02

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:02

A manobra do navio Express Brazil chamou a atenção das pessoas nesta manhã no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Não chega a ser uma novidade, mas as manobras realizadas diariamente pelos navios na Baía de Vitória em frente ao Penedo chamam a atenção de quem passa pelo Centro da Capital capixaba. Na manhã desta sexta-feira (13) foi a vez do imponente Express Brazil encantar quem passava pela região durante o procedimento de atracagem.
> Navio "invade" o Centro de Vitória em manobra e viraliza
O navio "quase" acessou a Beira-Mar ao realizar a manobra antes de atracar no Terminal Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Embora o nome sugira ser brasileiro, o navio tem bandeira de Malta, país europeu, e atracou no Terminal de Vila Velha (TVV), às 9h30 e tem previsão de saída para sábado (14), às 9h15, segundo informações da Codesa.
O Express Brazil tem bandeira de Malta, na Europa, e fica no TVV até a manhã deste sábado (14) Crédito: Vitor Jubini
No período atracado no no Terminal de Vila Velha, o gigante de 222.5 metros de comprimento e 32.26m de largura extrema tem previsão de desembarque de 36 contêineres e embarque de outros 55. A embarcação foi construída em 2010. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Porto de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados