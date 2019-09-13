Manobra de navio chama a atenção no Centro de Vitória

A manobra do navio Express Brazil chamou a atenção das pessoas nesta manhã no Centro de Vitória

O navio "quase" acessou a Beira-Mar ao realizar a manobra antes de atracar no Terminal Vila Velha

Embora o nome sugira ser brasileiro, o navio tem bandeira de Malta, país europeu, e atracou no Terminal de Vila Velha (TVV), às 9h30 e tem previsão de saída para sábado (14), às 9h15, segundo informações da Codesa.