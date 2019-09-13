Manobra de navio chama a atenção no Centro de Vitória

Não chega a ser uma novidade, mas as manobras realizadas diariamente pelos navios na Baía de Vitória em frente ao Penedo chamam a atenção de quem passa pelo Centro da Capital capixaba. Na manhã desta sexta-feira (13) foi a vez do imponente Express Brazil encantar quem passava pela região durante o procedimento de atracagem.
Embora o nome sugira ser brasileiro, o navio tem bandeira de Malta, país europeu, e atracou no Terminal de Vila Velha (TVV), às 9h30 e tem previsão de saída para sábado (14), às 9h15, segundo informações da Codesa.
No período atracado no no Terminal de Vila Velha, o gigante de 222.5 metros de comprimento e 32.26m de largura extrema tem previsão de desembarque de 36 contêineres e embarque de outros 55. A embarcação foi construída em 2010.