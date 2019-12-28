Fusca é roubado enquanto dono vai à feira em Guarapari

Fusca foi levado Crédito: Marivelton Coradello Borges

Um Fusca foi furtado na manhã deste sábado (28), em Guarapari. O dono, o instrutor de autoescola Marival Coelho Borges, é apaixonado por fuscas. Ele tinha ido à feira com o esposa no Parque da Areia Preta e quando voltou com as compras percebeu que o carro não estava no local.

O filho dele, Marivelton Coradello Borges, contou que comprou o Fusca há dois anos por R$ 5 mil e deu de presente para o pai. Eles registraram boletim de ocorrência. O carro é modelo de 1978 e, aos poucos, estava sendo consertado por eles.

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Quando comprei o Fusca para ele ainda comentei que ninguém iria roubá-lo. Todos os sábados pela manhã meu pai vai à feira com a minha mãe e depois vai até a casa da minha avó. Ele aprendeu a dirigir em um Fusca e sempre foi apaixonado pelo veículo. Agora, estamos na expectativa de recuperar o carro, conta.

Marivelton diz que a carteira de habilitação do pai e o celular da mãe dele estavam dentro do veículo. Ele comenta que juntou dinheiro durante um ano para dar o carro de presente para o pai. Além disso, as rodas eram de liga leve e o jogo custou R$ 1,2 mil.