Irmãos gêmeos entram em rio e um deles morre afogado em São Mateus

Durante buscas pelo corpo de Rafael, o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Internauta

Dois irmãos de 14 anos se afogaram na tarde deste sábado (28) ao entrarem no rio Cricaré, em São Mateus , no norte do Estado. Um dos adolescentes, identificado como Jhones Silva, chegou a ser resgatado por um homem que passava pelo local. Já o irmão dele, Rafael Bispo da Silva, foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros.

A tragédia aconteceu por volta das 13h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos, que são gêmeos, entraram no rio para nadar. Eles estavam em uma área destinada a pesca, na altura do bairro Pedras D'água.

O adolescente que sobreviveu contou que logo após entrar no rio com o irmão, uma correnteza puxou os dois, levando para uma parte mais funda. Como eles não sabiam nadar, os irmãos começaram a se afogar.

Um homem que estava próximo ao local percebeu que os adolescentes estavam se afogando e entrou no rio para ajudar. Ele conseguiu retirar um dos irmãos, mas o outro acabou desaparecendo na água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no local. Após 30 minutos, um mergulhador conseguiu localizar Rafael, próximo ao local do afogamento. O adolescente, porém, já estava morto.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Rafael vai ser encaminhado para o DML de Linhares.