Irmãos gêmeos entram em rio e um deles morre afogado em São Mateus

Dois irmãos de 14 anos se afogaram na tarde deste sábado (28) ao entrarem no rio Cricaré, em São Mateus, no norte do Estado. Um dos adolescentes, identificado como Jhones Silva, chegou a ser resgatado por um homem que passava pelo local. Já o irmão dele, Rafael Bispo da Silva, foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros.
A tragédia aconteceu por volta das 13h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos, que são gêmeos, entraram no rio para nadar. Eles estavam em uma área destinada a pesca, na altura do bairro Pedras D'água.
O adolescente que sobreviveu contou que logo após entrar no rio com o irmão, uma correnteza puxou os dois, levando para uma parte mais funda. Como eles não sabiam nadar, os irmãos começaram a se afogar.
Um homem que estava próximo ao local percebeu que os adolescentes estavam se afogando e entrou no rio para ajudar. Ele conseguiu retirar um dos irmãos, mas o outro acabou desaparecendo na água.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no local. Após 30 minutos, um mergulhador conseguiu localizar Rafael, próximo ao local do afogamento. O adolescente, porém, já estava morto.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Rafael vai ser encaminhado para o DML de Linhares.