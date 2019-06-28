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Luto

Após afogamento, bodyboarder morre no balneário de Povoação, em Linhares

Luiz Henrique dos Santos Daniel, de 15 anos, se afogou enquanto praticava a modalidade. Corpo foi sepultado na manhã desta sexta-feira (28)

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:34

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:34
O bodyboard capixaba está de luto. Foi enterrado nesta sexta-feira (28) o corpo do jovem Luiz Henrique dos Santos Daniel, de 15 anos. De acordo com informações da Federação de Bodyboarding do Estado do Espírito Santo, o atleta se afogou há uma semana enquanto praticava a modalidade no mar de Povoação, em Linhares.
Luiz Henrique dos Santos Daniel, bodyboarder que morreu afogado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Ainda segundo a Febbes, Luiz Henrique foi socorrido com vida, e chegou a ficar internado no Hospital Geral de Linhares (HGL), porém não resistiu e veio a óbito na tarde desta quinta-feira (27).
O corpo do bodyboarder foi velado na Igreja Assembleia de Deus de povoação e sepultado no cemitério do balneário. Luiz Henrique nasceu e cresceu na localidade, que prestou uma homenagem ao jovem na praia onde ocorreu o afogamento.    

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