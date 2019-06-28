Após afogamento, bodyboarder morre no balneário de Povoação, em Linhares

O bodyboard capixaba está de luto. Foi enterrado nesta sexta-feira (28) o corpo do jovem Luiz Henrique dos Santos Daniel, de 15 anos. De acordo com informações da Federação de Bodyboarding do Estado do Espírito Santo, o atleta se afogou há uma semana enquanto praticava a modalidade no mar de Povoação, em Linhares.

Luiz Henrique dos Santos Daniel, bodyboarder que morreu afogado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Ainda segundo a Febbes, Luiz Henrique foi socorrido com vida, e chegou a ficar internado no Hospital Geral de Linhares (HGL), porém não resistiu e veio a óbito na tarde desta quinta-feira (27).