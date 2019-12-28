Panela com óleo pega fogo e deixa 2 feridos em shopping de Vitória

Bombeiros chegam a shopping Crédito: Anna Carolina Perim Simonassi

Uma panela com óleo superaqueceu e causou um princípio de incêndio na praça de alimentação de um shopping de Jardim Camburi, Vitória , na tarde deste sábado (28).

As chamas atingiram a coifa da cozinha do restaurante e se alastraram rapidamente, segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado e esteve no local por volta de 14h30. Duas pessoas sofreram queimaduras leves.

O segundo andar do Shopping Norte Sul foi evacuado e fechado por segurança. As vítimas foram socorridas ao hospital Jayme Santos Neves, na Serra, e o incêndio combatido pelos bombeiros.

"Foi só um susto. Muita fumaça por conta do óleo, mas foi logo controlado", disse Bráulio Gomes, que tem loja no centro comercial.

Os proprietários do restaurante em que a panela superaqueceu, o Sabor Brasil, informaram que o local está com a documentação em dia e segue as normas de segurança.