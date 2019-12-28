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Vila Velha

Cliente fica na mira de arma na frente do filho em assalto a seguradora no ES

Na fuga, os criminosos roubaram o carro do analista de sistemas, que tinha acabado de comprar um Volkswagen Jetta. Veículo foi recuperado na Praia da Costa, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 14:32

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 14:32

A ocorrência foi levada para  a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Clientes de uma seguradora de veículos passaram por momentos de tensão, por volta das 10 horas deste sábado (28), em Itapoã, Vila Velha. Dois criminosos, um deles armado, invadiram o local e fizeram clientes e funcionários reféns. Uma das vítimas, um analista de sistema de 44 anos, foi rendido na frente do filho de 5 anos enquanto esperava para fazer o seguro do carro.

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A vítima, Vinícius Martins, contou que comprou o carro, um Jetta de cor branca, na sexta-feira (27), mas como já era tarde, não conseguiu fazer o seguro do veículo no mesmo dia. "Fui à seguradora, pois sei que não dá pra ficar circulando com carro sem seguro. Entrei no pátio para fazer a vistoria do carro. Eu e meu filho ficamos parados ao lado do carro, esperando atendimento, foi quando os dois assaltantes entraram", lembrou o analista de sistemas.
Enquanto Vinícius era revistado por um dos assaltantes, o outro foi até outra cliente da seguradora, uma mulher de quem tomou celular, bolsa e anel. Já do analista foram roubados carteira com documentos, celular, aliança e cordão de ouro. O assalto aconteceu na frente do filho dele de cinco anos. "Ele ficou muito desesperado quando viu, mesmo sem entender direito. Via meu desespero", contou. 
Na fuga,  a dupla criminosa tomou as chaves de Vinícius e fugiu no Jetta dele. Com a ajuda de um amigo, que chegou à seguradora instantes depois do crime, o analista de sistema foi atrás do carro. "Liguei para minha esposa que passou a monitorar o localizador do celular que me roubaram.  No caminho encontramos policiais militares que nos deram apoio e conseguimos encontrar o carro na Praia da Costa", descreveu. 
O carro estava na Rua Vinícius Torres, trancado e sem as chaves por perto. Dentro do veículo foi localizada a carteira com documentos de Vinícius. O veículo foi guinchado e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi registrada a ocorrência do crime. Até o momento, nenhum dos suspeitos do crime foi detido. 

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