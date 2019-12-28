Cliente fica na mira de arma na frente do filho em assalto a seguradora no ES

A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Clientes de uma seguradora de veículos passaram por momentos de tensão, por volta das 10 horas deste sábado (28), em Itapoã, Vila Velha . Dois criminosos, um deles armado, invadiram o local e fizeram clientes e funcionários reféns. Uma das vítimas, um analista de sistema de 44 anos, foi rendido na frente do filho de 5 anos enquanto esperava para fazer o seguro do carro.

A vítima, Vinícius Martins, contou que comprou o carro, um Jetta de cor branca, na sexta-feira (27), mas como já era tarde, não conseguiu fazer o seguro do veículo no mesmo dia. "Fui à seguradora, pois sei que não dá pra ficar circulando com carro sem seguro. Entrei no pátio para fazer a vistoria do carro. Eu e meu filho ficamos parados ao lado do carro, esperando atendimento, foi quando os dois assaltantes entraram", lembrou o analista de sistemas.

Enquanto Vinícius era revistado por um dos assaltantes, o outro foi até outra cliente da seguradora, uma mulher de quem tomou celular, bolsa e anel. Já do analista foram roubados carteira com documentos, celular, aliança e cordão de ouro. O assalto aconteceu na frente do filho dele de cinco anos. "Ele ficou muito desesperado quando viu, mesmo sem entender direito. Via meu desespero", contou.

Na fuga, a dupla criminosa tomou as chaves de Vinícius e fugiu no Jetta dele. Com a ajuda de um amigo, que chegou à seguradora instantes depois do crime, o analista de sistema foi atrás do carro. "Liguei para minha esposa que passou a monitorar o localizador do celular que me roubaram. No caminho encontramos policiais militares que nos deram apoio e conseguimos encontrar o carro na Praia da Costa", descreveu.