Homem tenta fugir após assalto e cai em casa de policial em Vila Velha

Homem é amarrado após tentar roubar moto em Ataíde, Vila Velha Crédito: Foto do leitor

Um homem de 29 anos foi contido pela população após tentar roubar a moto de um casal no bairro Ataíde, em Vila Velha , por volta de 21h30 desta sexta-feira (21). Ele rendeu as vítimas utilizando uma arma falsa, mas foi descoberto e perseguido por populares. Ao tentar escapar, ele pulou o muro de uma casa onde mora um sargento reformado da Polícia Militar.

Douglas da Silva Ramos foi imobilizado até a chegada da polícia. Ele estava foragido desde 22 de novembro, quando fugiu a caminho do trabalho. Douglas cumpria o regime semiaberto e aproveitou que um dos companheiros foi assassinado para escapar. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que ele deu entrada no sistema prisional em 2015 por roubo e antes dele fugir, ficava na Casa de Custódia de Vila Velha.

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Uma das vítimas disse à polícia que estava levando a namorada para casa quando foi abordado no portão por um dos assaltantes. O homem desceu de uma moto e disse passa a chave, passa a chave da moto, eu vou te dar uns tiros.

No primeiro momento, a vítima acreditou que a arma era verdadeira, mas, ao demorar a entregar as chaves da moto, percebeu que o assaltante ficou nervoso. Quando Douglas sacou a suposta arma, a vítima viu que era falsa e partiu para cima do assaltante. Na briga, o objeto se desmontou ficando um pedaço na mão do assaltante e outro na mão da vítima.

"Eu fui buscar minha namorada na pracinha. Quando chegamos em frente à residência dela, dois homens numa moto se aproximaram. Um homem saltou da moto e me ameaçou com a suposta arma, eu consegui identificar que era uma arma falsa e , dessa forma, comecei a lutar com ele. Em sequência chegou o tio da minha namorada e corremos atrás dele", contou

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O assaltante fugiu a pé. Douglas ainda conseguiu dar a volta no quarteirão, mas, vendo que não conseguiria escapar, começou a pular o muro de algumas casas. Uma delas pertencia a um sargento da Polícia Militar que conseguiu imobilizá-lo. A população aproveitou a ocasião e o amarrou. O comparsa de Douglas conseguiu fugir.

"Eu estava assistindo televisão e ouviu um barulho, minha cunhada começou a gritar que era ladrão, desci armado e me deparei com ele. Eu me identifiquei como polícia e dei voz de prisão. Pegamos cordas e amarramos ele até os policiais chegarem para levá-lo", concluiu o sargento.