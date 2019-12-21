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Ataíde

Homem tenta fugir após assalto e cai em casa de policial em Vila Velha

Ele estava com uma arma falsa e havia fugido do sistema prisional no fim de novembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 11:02

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 11:02

Homem é amarrado após tentar roubar moto em Ataíde, Vila Velha Crédito: Foto do leitor
Um homem de 29 anos foi contido pela população após tentar roubar a moto de um casal no bairro Ataíde, em Vila Velha, por volta de 21h30 desta sexta-feira (21). Ele rendeu as vítimas utilizando uma arma falsa, mas foi descoberto e perseguido por populares. Ao tentar escapar, ele pulou o muro de uma casa onde mora um sargento reformado da Polícia Militar.
Douglas da Silva Ramos foi imobilizado até a chegada da polícia. Ele estava foragido desde 22 de novembro, quando fugiu a caminho do trabalho.  Douglas cumpria o regime semiaberto e aproveitou que um dos companheiros foi assassinado para escapar.  A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que  ele deu entrada no sistema prisional em 2015 por roubo e antes dele fugir, ficava na Casa de Custódia de Vila Velha. 

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Uma das vítimas disse à polícia que estava levando a namorada para casa quando foi abordado no portão por um dos assaltantes. O homem desceu de uma moto e disse passa a chave, passa a chave da moto, eu vou te dar uns tiros.
No primeiro momento, a vítima acreditou que a arma era verdadeira, mas, ao demorar a entregar as chaves da moto, percebeu que o assaltante ficou nervoso. Quando Douglas sacou a suposta arma,  a vítima viu que era falsa e partiu para cima do assaltante.  Na briga, o objeto se desmontou ficando um pedaço na mão do assaltante e outro na mão da vítima.
"Eu fui buscar minha namorada na pracinha. Quando chegamos em frente à residência dela,  dois homens numa moto se aproximaram. Um homem saltou da moto e me ameaçou com a suposta arma, eu consegui identificar que era uma arma falsa e , dessa forma, comecei a lutar com ele. Em sequência chegou o tio da minha namorada e  corremos atrás dele", contou 

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O assaltante fugiu a pé. Douglas ainda conseguiu dar a volta no quarteirão, mas, vendo que não conseguiria escapar, começou a pular o muro de algumas casas. Uma delas pertencia a um sargento da Polícia Militar que conseguiu imobilizá-lo. A população aproveitou a ocasião e o amarrou. O comparsa de Douglas conseguiu fugir.
"Eu estava assistindo televisão e ouviu um barulho, minha cunhada começou a gritar que era ladrão, desci armado e me deparei com ele.  Eu me identifiquei como polícia e dei voz de prisão. Pegamos  cordas e amarramos ele até os policiais chegarem para levá-lo", concluiu o sargento. 
Douglas, que já tinha um mandado de prisão em aberto, foi autuado por roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Questionado pela reportagem, o assaltante disse que pretendia vender a moto para comprar presente de Natal para o filho.  "Há quatro dias para o Natal e eu não tinha nenhum dinheiro para tentar comprar um presente para ele. Eu queria passar o final de ano bem com o meu filho", disse.

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