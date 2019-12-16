Homem esfaqueia assaltante para defender mulher em Cachoeiro

Um assaltante acabou levando uma facada no pescoço, no momento em que roubava uma mulher, na sexta-feira (13), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O golpe de faca foi dado por um homem que estava em um semáforo, viu toda a situação e tentou defender a mulher.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu próximo a um cruzamento, na entrada do bairro. A mulher caminhava pela rua quando foi rendida pelo bandido, que estava com uma arma de brinquedo. O homem viu a cena e deu uma facada no pescoço do bandido.
Após a chegada do Corpo de Bombeiros, a hemorragia foi contida e o assaltante levado para atendimento na Santa Casa de Cachoeiro. A informação é de que ele foi internado, sob escolta policial.
O homem que esfaqueou o bandido não foi localizado pela Polícia Militar. O nome do assaltante não foi informado pela polícia.