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Violência

Homem esfaqueia assaltante para defender mulher em Cachoeiro

Homem viu mulher sendo assaltada na rua e deu uma facada no pescoço do ladrão para ajudar a vítima, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:14

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Um assaltante acabou levando uma facada no pescoço, no momento em que roubava uma mulher, na sexta-feira (13), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O golpe de faca foi dado por um homem que estava em um semáforo, viu toda a situação e tentou defender a mulher.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu próximo a um cruzamento, na entrada do bairro. A mulher caminhava pela rua quando foi rendida pelo bandido, que estava com uma arma de brinquedo. O homem viu a cena e deu uma facada no pescoço do bandido.
Após a chegada do Corpo de Bombeiros, a hemorragia foi contida e o assaltante levado para atendimento na Santa Casa de Cachoeiro. A informação é de que ele foi internado, sob escolta policial.
O homem que esfaqueou o bandido não foi localizado pela Polícia Militar. O nome do assaltante não foi informado pela polícia.

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