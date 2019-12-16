Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio, na manhã de sexta-feira (13), no bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os moradores não ficaram feridos e conseguiram tirar, às pressas, alguns eletrodomésticos da casa.
Nas imagens feitas por moradores foi possível ver a altura da fumaça e das chamas na Rua Gonçalves Crespo. Não demorou muito para a casa ser tomada pelo fogo. O incêndio começou por volta das 10h e teria sido provocado por um curto-circuito em um dos quartos. O forro de PVC ajudou a propagar as chamas.
Na hora que a casa começou a pegar fogo, estavam dentro dela o pai e as duas crianças - uma de quatro e outra de dois anos. O pai somente conseguiu tirar as crianças, uma geladeira e um fogão.
Moradores ajudaram a combater as chamas. Depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou e terminou de apagar o fogo. A família não quis gravar entrevista, mas disse que morava na casa de aluguel. Uma equipe da prefeitura foi ao local para avaliar o que pode ser feito para ajudar o casal, que está desempregado.