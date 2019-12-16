Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

Nas imagens feitas por moradores foi possível ver a altura da fumaça e das chamas na Rua Gonçalves Crespo. Não demorou muito para a casa ser tomada pelo fogo. O incêndio começou por volta das 10h e teria sido provocado por um curto-circuito em um dos quartos. O forro de PVC ajudou a propagar as chamas.