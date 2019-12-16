Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo

Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores da residência, no bairro Paraíso, não ficaram feridos e conseguiram tirar as crianças e alguns eletrodomésticos de dentro da casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:50

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:50

Casa que pegou fogo fica na Rua Gonçalves Crespo Crédito: Internautas
Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio, na manhã de sexta-feira (13), no bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os moradores não ficaram feridos e conseguiram tirar, às pressas, alguns eletrodomésticos da casa.
Nas imagens feitas por moradores foi possível ver a altura da fumaça e das chamas na Rua Gonçalves Crespo. Não demorou muito para a casa ser tomada pelo fogo. O incêndio começou por volta das 10h e teria sido provocado por um curto-circuito em um dos quartos. O forro de PVC ajudou a propagar as chamas.
Casa pega fogo na Rua Gonçalves Crespo Crédito: Internautas

Veja Também

Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em entulho no ES

Flamengo terá de pagar pensão a vítimas de incêndio e familiares

Na hora que a casa começou a pegar fogo, estavam dentro dela o pai e as duas crianças - uma de quatro e outra de dois anos. O pai somente conseguiu tirar as crianças, uma geladeira e um fogão.
Moradores ajudaram a combater as chamas. Depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou e terminou de apagar o fogo. A família não quis gravar entrevista, mas disse que morava na casa de aluguel. Uma equipe da prefeitura foi ao local para avaliar o que pode ser feito para ajudar o casal, que está desempregado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados