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Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em entulho no ES

A operação foi realizada na noite do último domingo (24) no bairro Itararé, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 15:26

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 15:26

Operação de resgate durou cerca de 20 minutos Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Preso em meio a entulhos de um lote na Rua Marins Alvarino, no bairro Itararé, em Vitória, um filhote de cachorro teve de ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros. A operação, que durou cerca de 20 minutos, foi filmada pelos bombeiros. O vídeo da ação circula nas redes sociais desde terça-feira (26).

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De acordo com a Corporação, o animal ficou preso logo após o nascimento. O pedido de ajuda foi feito às 18h55, durante a chuva que atingiu o Espírito Santo no domingo (24). O resgate foi feito pela equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, composta pelo sargento Elifas Oliveira, o cabo Bruno Melo dos Santos e o soldado Jessé Rafael Nunes Caldas. O animalzinho foi entregue à dona e colocado junto aos outros filhotes.

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