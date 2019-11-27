Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em entulho no ES

Preso em meio a entulhos de um lote na Rua Marins Alvarino, no bairro Itararé, em Vitória, um filhote de cachorro teve de ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros. A operação, que durou cerca de 20 minutos, foi filmada pelos bombeiros. O vídeo da ação circula nas redes sociais desde terça-feira (26).
De acordo com a Corporação, o animal ficou preso logo após o nascimento. O pedido de ajuda foi feito às 18h55, durante a chuva que atingiu o Espírito Santo no domingo (24). O resgate foi feito pela equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, composta pelo sargento Elifas Oliveira, o cabo Bruno Melo dos Santos e o soldado Jessé Rafael Nunes Caldas. O animalzinho foi entregue à dona e colocado junto aos outros filhotes.