Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em entulho no ES

De acordo com a Corporação, o animal ficou preso logo após o nascimento. O pedido de ajuda foi feito às 18h55, durante a chuva que atingiu o Espírito Santo no domingo (24). O resgate foi feito pela equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, composta pelo sargento Elifas Oliveira, o cabo Bruno Melo dos Santos e o soldado Jessé Rafael Nunes Caldas. O animalzinho foi entregue à dona e colocado junto aos outros filhotes.