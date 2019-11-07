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Nova Cobilândia

Égua atola em lama e é resgatada por bombeiros em Vila Velha

Segundo moradores, o animal estava há três dias no local. Um trator da prefeitura ajudou a retirar a égua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 12:18

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 12:18

Uma égua estava atolada em Nova Cobilândia, Vila Velha, há três dias, segundo informações de moradores. A cena no animal preso à lama foi compartilhada nas redes sociais e comoveu os internautas. Na manhã desta quinta-feira (07), os bombeiros conseguiram retirar a égua. A reportagem de A Gazeta acompanhou o resgate.
Segundo o sargento Paulo, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, contou que a corporação recebeu o chamado pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
"Avisaram que tinha um animal aqui, um cavalo preso na lama, que é retirada do valão da região de Cobilândia. Já havia três dias que o cavalo estava preso aí, segundo moradores. Viemos até aqui para fazer o resgate do animal nessa lama. Foi bastante difícil de pisar aqui, de subir e correr risco de ficar preso também junto animal", afirmou.
Égua atolada em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook
De acordo com o sargento, foi solicitado um trator da prefeitura, que estava trabalhando em uma obra na região, que ajudou a abrir o espaço e retirar o animal.
"Como sempre, nesse tipo de ocorrência, o dono nunca aparece. Aí agora que a gente tirou, provavelmente, ele deve aparecer para levar o animal. Foi difícil porque o terreno é irregular. Não dá para firmar o pé e tirar. Mas a máquina ajudou e depois nós pudemos puxar ela e tirar a égua do buraco", contou.
Alguns moradores lavaram o animal e deram água para ele. Em seguida, a égua seria levada para uma área de capim para se alimentar.
Égua atolada é resgatada em Cobilândia pelo Corpo de Bombeiros Crédito: José Carlos Schaeffer
Égua atolada é resgatada em Cobilândia pelo Corpo de Bombeiros Crédito: José Carlos Schaeffer
Égua atolada é resgatada em Cobilândia pelo Corpo de Bombeiros Crédito: José Carlos Schaeffer

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