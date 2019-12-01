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Violência

Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Cachoeiro

Um vizinho ouviu gritos de socorro da mulher e tentou evitar o crime,  mas também foi esfaqueado pelo agressor
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 dez 2019 às 11:51

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 11:51

Mulher foi morta a facadas dentro de casa no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro Crédito: Internauta
Uma mulher foi morta pelo companheiro durante a madrugada deste domingo (01) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, após matar a companheira com golpes de faca dentro da casa do casal, ele feriu um vizinho que tentou impedir o crime.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4h30, na rua Paulina Simonato, principal via do bairro Agostinho Simonato. O casal teria chegado da rua, quando iniciou uma discussão e a vítima, identificada por Huana Pereira Rody Bastos Fardim, foi esfaqueada pelo companheiro, Charles Nery Marvila.
Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou agressor ferido a hospital Crédito: Internauta
Um vizinho ouviu os gritos de socorro da mulher e foi até o local, mas acabou esfaqueado pelo agressor, que também atentou contra a sua vida. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permaneceu internado sob escolta policial. Após liberação, foi levado à delegacia, autuado por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. 

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Uma moradora da rua, que prefere não se identificar, contou que ajudou a socorrer o vizinho ferido. “Eu levei ele para a Santa Casa e já está bem, em casa. Ele contou que quando chegou para socorrer a moça, ela já estava caída no chão. Tentou tirar ele (o agressor) de lá, de cima da moça, mas tomou uma facada no ombro. Muito triste isso. Estou chocada. Mais uma mulher morta pelo companheiro entra para a estatística de feminicídios”, relata a moradora de rua.
Populares contaram que o casal tem dois filhos e, na semana passada, presenciaram discussão e até agressões por parte do companheiro. As crianças não estavam na residência no momento do crime. O corpo de Huana Pereira Rody Bastos Fardim foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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