Mulher é morta a tiros após tentar escapar de assalto em Vargem Alta

Após terem anunciado o assalto e roubado uma quantia em dinheiro, os criminosos atiraram na mulher, que teria tentado fugir da ação dos bandidos. Thamires Lorençoni foi atingida na cabeça e nas costas, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa três filhos.

Os suspeitos conseguiram fugir e até o momento não foram localizados pela polícia. O caso segue sob investigação. Fizemos algumas diligências e a princípio não temos a identificação dos suspeitos. O marido foi ouvido e ainda não é possível afirmar que se trata de um crime de latrocínio. Não podemos divulgar mais informações para não atrapalhar as investigações, informou o delegado de plantão na regional de Cachoeiro de Itapemirim, Robson Vieira Lima.