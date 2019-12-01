Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime bárbaro

Homem mata mulher a facadas na frente das duas filhas, em Cariacica

Cristina Melo do Rosário foi morta na madrugada deste domingo (01) pelo companheiro. O assassinato ocorreu na casa da família, no bairro Porto Santana. Suspeito foi levado para a Delegacia  de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 11:34

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 11:34

Eduardo utilizou esta faca para assassinar a própria companheira, em Cariacica Crédito: Bárbara Oliveira
Mais uma mulher foi morta pelo companheiro no Espírito Santo. Desta vez, o crime ocorreu em Porto de Santana, em Cariacica, na madrugada deste domingo (01), por volta das 4h30.  A vítima, identificada como Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, foi assassinada a facadas pelo marido, Eduardo Cruz da Silva, na frente das duas filhas, de 8 e 11 anos de idade. O casal estava junto há cerca de 15 anos.
Homem mata mulher a facadas na frente das suas filhas em Cariacica

Veja Também

"Sou burro", diz agressor após matar a mulher na frente das filhas

Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Cachoeiro

A motivação do crime seria os ciúmes constante do marido em relação à esposa. 
De acordo com vizinhos, as brigas entre o casal eram constantes e o homem já havia agredido a companheira outras vezes. Na madruga deste domingo (01), uma vizinha acordou depois de ouvir o grito de socorro das crianças.
"Escutei voz de criança pedindo socorro, me chamando, foi quando fui até a minha janela e vi uma das meninas com as mãos todas sujas de sangue. Perguntei o que estava acontecendo e ela falou 'papai está enforcando a mamãe'. Depois apareceu a outra menina, também com o corpo todo lavado de sangue e dizendo 'me ajuda, papai está matando a mamãe'. Nessa hora liguei para a polícia e fui buscar ajuda"
Dona de casa, de 41 anos - Por medo pediu para não ser identificada
Após presenciar o desespero das crianças, a vizinha parou um carro que passava pela rua para pedir ajuda. Dentro veículo estavam três rapazes, que voltavam de uma festa. O grupo foi até a casa, arrombou a porta e conseguiu salvar as crianças.

FILHA TENTOU SALVAR A MÃE

O cortador de roupas, Leonardo Fernandes, era um dos homens que estavam no carro e ajudou a socorrer as duas crianças. Segundo ele, quando o grupo chegou até a casa, já não era mais possível salvar a mãe. "A gente vinha de uma festa, quando uma senhora parou a gente pedindo socorro. Paramos o carro imediatamente. Quando estávamos descendo vimos uma criança vindo toda ensanguentada. Rapidamente nós descemos, não pensamos em nada, e arrombamos a porta. Vimos ela (Cristina) caída no banheiro e ele com ela lá, tentando lavar ela. Vimos o último suspiro dela, mas infelizmente não dava para socorrer mais não. Seguramos ele e aguardamos a polícia chegar", contou.
Filhas de 8 e 11 anos presenciaram a morte da mãe Crédito: Bárbara Oliveira
O cortador de roupas contou ainda que a filha mais nova de Cristina, de 8 anos, chegou a entrar na frente do pai para tentar impedir que a mãe continuasse sendo agredida.  
"A criança me contou que para defender a mãe, ela entrou na frente e ele tacou um banco na cabeça dela. Tinha um corte bem fundo na testa da criança"
Leonardo Fernandes - Cortador de roupas
Populares conseguiram segurar o agressor até a chegada da polícia. Ele foi levado para o Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde presta depoimento. Além das duas filhas que presenciaram o crime, Cristina era mãe de uma outra jovem, de 17 anos, de outro relacionamento.

Veja Também

Morre menino atingido por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

Polícia Militar e Prefeitura de Vila Velha fazem ação contra bailes irregulares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados