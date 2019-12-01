Homem mata mulher a facadas na frente das duas filhas, em Cariacica

Eduardo utilizou esta faca para assassinar a própria companheira, em Cariacica Crédito: Bárbara Oliveira

Mais uma mulher foi morta pelo companheiro no Espírito Santo. Desta vez, o crime ocorreu em Porto de Santana, em Cariacica , na madrugada deste domingo (01), por volta das 4h30. A vítima, identificada como Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, foi assassinada a facadas pelo marido, Eduardo Cruz da Silva, na frente das duas filhas, de 8 e 11 anos de idade. O casal estava junto há cerca de 15 anos.

Your browser does not support the audio element. Homem mata mulher a facadas na frente das suas filhas em Cariacica

A motivação do crime seria os ciúmes constante do marido em relação à esposa.

De acordo com vizinhos, as brigas entre o casal eram constantes e o homem já havia agredido a companheira outras vezes. Na madruga deste domingo (01), uma vizinha acordou depois de ouvir o grito de socorro das crianças.

"Escutei voz de criança pedindo socorro, me chamando, foi quando fui até a minha janela e vi uma das meninas com as mãos todas sujas de sangue. Perguntei o que estava acontecendo e ela falou 'papai está enforcando a mamãe'. Depois apareceu a outra menina, também com o corpo todo lavado de sangue e dizendo 'me ajuda, papai está matando a mamãe'. Nessa hora liguei para a polícia e fui buscar ajuda" Dona de casa, de 41 anos - Por medo pediu para não ser identificada

Após presenciar o desespero das crianças, a vizinha parou um carro que passava pela rua para pedir ajuda. Dentro veículo estavam três rapazes, que voltavam de uma festa. O grupo foi até a casa, arrombou a porta e conseguiu salvar as crianças.

FILHA TENTOU SALVAR A MÃE

O cortador de roupas, Leonardo Fernandes, era um dos homens que estavam no carro e ajudou a socorrer as duas crianças. Segundo ele, quando o grupo chegou até a casa, já não era mais possível salvar a mãe. "A gente vinha de uma festa, quando uma senhora parou a gente pedindo socorro. Paramos o carro imediatamente. Quando estávamos descendo vimos uma criança vindo toda ensanguentada. Rapidamente nós descemos, não pensamos em nada, e arrombamos a porta. Vimos ela (Cristina) caída no banheiro e ele com ela lá, tentando lavar ela. Vimos o último suspiro dela, mas infelizmente não dava para socorrer mais não. Seguramos ele e aguardamos a polícia chegar", contou.

Filhas de 8 e 11 anos presenciaram a morte da mãe Crédito: Bárbara Oliveira

O cortador de roupas contou ainda que a filha mais nova de Cristina, de 8 anos, chegou a entrar na frente do pai para tentar impedir que a mãe continuasse sendo agredida.

"A criança me contou que para defender a mãe, ela entrou na frente e ele tacou um banco na cabeça dela. Tinha um corte bem fundo na testa da criança" Leonardo Fernandes - Cortador de roupas