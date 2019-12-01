O menino Matheus Xavier, de 5 anos, atingido por uma bala perdida no último final de semana enquanto passeava com familiares, na Praia do Morro, em Guarapari, morreu neste sábado (30). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil de Vitória. Na manhã deste domingo (01), familiares de Matheus estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo do garoto, mas não quiseram conversar com a imprensa. A morte do menino foi confirmada por funcionários do DML.
O menino passava férias em Guarapari com a família, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando foi atingido por um tiro na cabeça enquanto brincava com outras crianças na areia. O alvo do disparo era outra pessoa que estava no local.
Morre menino atingido por bala perdida na Praia do Morro em Guarapari
O CASO
Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Assim que a mãe percebeu que o menino estava ferido, ela saiu correndo desesperada com a criança no colo. Policiais militares que passavam pelo local socorreram o menino para um hospital do município. Devido a gravidade do caso, Matheus Xavier chegou a ser transferido para o Hospital Infantil, em Vitória, onde morreu neste sábado (30).
O autor dos disparos foi preso. Ele foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos.