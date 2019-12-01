Morre menino atingido por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Assim que a mãe percebeu que o menino estava ferido, ela saiu correndo desesperada com a criança no colo. Policiais militares que passavam pelo local socorreram o menino para um hospital do município. Devido a gravidade do caso, Matheus Xavier chegou a ser transferido para o Hospital Infantil, em Vitória, onde morreu neste sábado (30).