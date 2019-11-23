Criança é atingida por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

Uma criança foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari. A vítima foi levada com vida para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro. De acordo com a Polícia Militar, o baleado é um menino, que segundo informações iniciais, tem cerca de 5 anos. Ele será transferido para um hospital em Vitória.
A criança estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local. A vítima foi levada para o hospital pelos policiais dentro de uma viatura.