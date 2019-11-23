Criança é atingida por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

A criança estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local. A vítima foi levada para o hospital pelos policiais dentro de uma viatura.