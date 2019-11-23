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Violência na praia

Criança é atingida por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um menino. Ele estava na areia da praia com familiares quando foi atingido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 18:52

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 18:52

Criança é atingida por bala perdida em Guarapari Crédito: Internauta/Whatsapp
Uma criança foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari. A vítima foi levada com vida para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro. De acordo com a Polícia Militar, o baleado é um menino, que segundo informações iniciais, tem cerca de 5 anos. Ele será transferido para um hospital em Vitória.
A criança estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local. A vítima foi levada para o hospital pelos policiais dentro de uma viatura.

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