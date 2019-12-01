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"Baile do Mandela"

Polícia Militar e Prefeitura de Vila Velha fazem ação contra bailes irregulares

Ação conjunta foi realizada nos bairros Guaranhuns e São Torquato. O proprietário de um bar com o alvará vencido foi autuado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 10:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 10:28

Policiais militares atuarem em bailes conhecidos como "Mandela" na madrugada deste domingo (01) Crédito: Divulgação/PMVV
A guarda municipal de Vila Velha e a Polícia Militar realizaram entre a noite de sábado (30) e madrugada deste domingo (01) uma operação em bairros da cidade canela-verde para coibir irregularidades e festas clandestinas.

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Durante a operação um bar, em Jardim Guaranhuns, foi notificado duas vezes pela fiscalização por estar com o Alvará de funcionamento vencido e para adequações sanitárias. Nas ações a PM e a Guarda fazem a abordagem policial e as equipes de fiscalização entram para verificar a documentação do estabelecimento.
O bar, segundo a guarda municipal, já é conhecido da polícia militar como ponto de tráfico de drogas e por realizar festas em frente ao estabelecimento com música alta. No entanto ninguém foi preso.

SÃO TORQUATO 

A outra ação aconteceu em uma rua em São Torquato que estava bloqueada para uma festa, com o som automotivo alto na via. A polícia conversou com os organizadores e houve a dispersão natural das pessoas que estavam lá.
A ação conjunta também fiscalizou bares nos bairros abordados Crédito: Divulgação/PMVV
O patrulhamento preventivo seguiu madrugada adentro nos bairros Primeiro de Maio, Sagrada Família, Vila Garrido, Nossa Senhora da Penha e Jardim Guadalajara, onde tradicionalmente ocorriam os conhecidos "bailes Mandelas", mas nada foi encontrado.
Participaram da operação três viaturas da Força Tática da Polícia Militar, três da Guarda Municipal de Vila Velha e equipes de fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Obras, Ouvidoria. Desde o início do ano já foram realizadas 41 operações, 32 para desmobilizar festas clandestinas, do tipo Mandelas.
As operações resultaram na fiscalização de 182 estabelecimentos comerciais e festas clandestinas, com 10 interdições totais, sendo lavrados 07 autos de infração e mais de 51 notificações.

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