Jovem é morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES

Jovem é morto com vários tiros em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Um jovem foi morto na noite desta quinta-feira (05) no bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Segundo informações da Polícia Militar, um carro passou pelo local e um homem efetuou vários disparos na direção de Cassiano Corrêa Oliveira.

A Polícia Militar esteve no local e confirmou que ele foi morto com vários tiros, mas a motivação ainda é desconhecida. Uma pessoa que mora no local e não quer se identificar contou que Cassiano era morador do bairro e que o tráfico de drogas tem causados frequentes trocas de tiros na região. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

POLÍCIA CIVIL

Demandada sobre os assassinatos na cidade, a Polícia Civil respondeu por meio de nota. "Os casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. As diligências se iniciaram logo após os fatos e não houve prisão em flagrante. As investigações apontam que não há relação entre os crimes. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração", diz a nota.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o município de Cachoeiro de Itapemirim segue com o menor número de homicídios da série histórica e, só este ano, registra 35% de redução dos crimes de homicídio, sendo o maior índice de redução do Estado.