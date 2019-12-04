Homem é morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro Recanto, região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado na tarde da última terça-feira (3). A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.
O crime aconteceu por volta das 13h, na Rua Reinaldo Machado, bairro Recanto, bem próximo a um ponto de ônibus. Segundo informações da Polícia Militar, a princípio dois homens em motocicleta de cor amarela passaram pelo local atirando.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido pelo crime. O caso segue sob investigação.