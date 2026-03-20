Espetáculo da natureza

O balé dos golfinhos em meio a um dia chuvoso em Vitória

Os mamíferos apareceram próximo à Curva da Jurema, na tarde desta sexta (20); frequentadores se encantaram com a cena

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:15

Um espetáculo da natureza foi flagrado por frequentadores de uma praia, em Vitória, no Espírito Santo, na tarde chuvosa desta sexta-feira (20): um "balé" protagonizado por golfinhos próximo à orla da Curva da Jurema. O registro foi feito pelo empresário e gestor de uma escola de canoa havaiana, Agnaldo Jonas, que estava na embarcação e se encantou com a cena "ao vivo". (Veja acima)

No vídeo, é visto que os mamíferos fizeram vários saltos bem pertinho de uma lancha. Outros frequentadores também se maravilharam com a aparição dos animais. Agnaldo disse à reportagem de A Gazeta que os golfinhos costumam aparecer com frequência na região. "Eu filmei na Curva da Jurema, em frente à nossa escola, que fica ao lado do Salvamar. Eles sempre estão aqui atrás de alimentos. E hoje eles estavam demais! Querendo aparecer!", contou Agnaldo.

O empresário ainda disse que ficou muito feliz ao ver os mamíferos tão próximos. "É sempre uma sensação muito gostosa. Ver esses animais pertinho da gente, é um sentimento único. Momentos assim são prazerosos", destacou.

Leia mais As cinco principais espécies de golfinhos que vivem no ES

Outras "apresentações" de golfinhos

A presença de golfinhos no litoral do Espírito Santo tem acontecido há alguns meses. Em janeiro, os mamíferos apareceram na praia de Manguinhos, na Serra, entre os dias 13 e 16. À época, professor de canoa havaiana Érico Alves — que está no mar de Manguinhos diariamente — contou que a aparição dos golfinhos vem ocorrendo desde dezembro na região. "Antes, a gente via apenas alguns golfinhos, mas agora, a gente vê entre 30 e 40". Ele, inclusive, é um dos que apareceram nos vídeos apreciando o belíssimo espetáculo protagonizado pelos mamíferos.

Já em dezembro de 2025, um grupo de golfinhos apareceu, também, próximo à Curva da Jurema, surpreendendo nadadores e remadores que estavam no momento da cena. No mesmo mês, outro grupo de animais também surpreendeu banhistas na Praia de Camburi. A aparição naquele dia, porém, foi de arraias a pouquíssimos metros da areia, na área de arrebentação das ondas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta