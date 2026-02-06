Em Camburi

Quarto jacaré é encontrado pelas ruas da Grande Vitória em menos de um mês

Desta vez, o réptil foi resgatado em um parque da orla de Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (6)

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 15:22

Mais um jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado em uma área urbana da Grande Vitória na manhã desta sexta-feira (6). Desta vez, o réptil — que é fêmea e possui 1,5 de comprimento — foi resgatado próximo a uma área destinada para cães, no Atlântica Parque, em Jardim Camburi, na Capital capixaba.

O bicho foi resgatado pela equipe do Programa Caiman e, de acordo com as primeiras avaliações, está em boas condições de saúde, havendo ainda a possibilidade de estar com ovos. Um exame de ultrassom será feito em breve para confirmar. Após todos os procedimentos necessários, o réptil continuará monitorado.

Por ter sido encontrada próximo ao Viaduto Araceli — no fim da Avenida Dante Michelini — a jacaré foi batizada com o mesmo nome.

Jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado no Atlântica Parque, em Vitória Crédito: Programa Caiman

Quatro jacarés encontrados em menos de um mês

Em apenas 17 dias, quatro jacarés foram encontrados em áreas urbanas da Grande Vitória, sendo dois na Serra e dois na Capital. Nesta semana — no dia 2 de fevereiro — dois deles foram resgatados: em Jardim Camburi e em Morada de Laranjeiras, em um intervalo de menos de 10 horas. O réptil encontrado em Vitória estava em condições de saúde consideradas ruins. Já o que foi resgatado no município serrano estava bem e não precisou de um acompanhamento prolongado.

Jacarés foram resgatados na segunda-feira (2) Crédito: Divulgação/Programa Caiman

Já no dia 20 de janeiro, outro jacaré foi visto na principal avenida do bairro Bicanga, também na Serra. À época, ele havia sido resgatado e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para depois ser devolvido à natureza.

Caso seja encontrado algum jacaré em áreas urbanas, é necessário acionar a equipe de resgate do Programa Caiman, pelo telefone (27) 99763-9757. A Prefeitura da Serra também orienta que seja acionada — no município — a Fiscalização Ambiental, por meio do telefone 99951-2321 ou pelo aplicativo Colab — disponível em Android e iOS — e solicitar o resgate.

