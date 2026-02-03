Alegre vai pagar até R$ 14 mil a produtores rurais por preservação ambiental

Produtores rurais poderão receber até R$ 14 mil por ações de preservação do meio ambiente em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo. O programa de Pagamento por Serviços Ambientais Gestágua, realizado pela prefeitura, deve incentivar ações de recuperação de nascentes e áreas verdes, apoio à agricultura diversificada, aumento da produção com criação de abelhas e ações de preservação de água. As ações aprovadas para participar do projeto podem receber entre R$ 3 mil e R$ 14 mil.