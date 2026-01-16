Espetáculo na Serra

Nadando entre golfinhos: o privilégio de banhistas em Manguinhos

Um grupo grande dos mamíferos se aproximou de alguns praticantes de canoa havaiana, que aproveitaram para registrar os belos saltos

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:05

Um verdadeiro espetáculo da natureza! A praia de Manguinhos, na Serra, vem sendo palco de um show à parte protagonizado por golfinhos que aparecem próximos aos banhistas no início das manhãs. Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta e registrados na terça (13) e nesta sexta-feira (16), mostram os mamíferos saltando da água, encantando quem assiste à cena. (Veja acima)

O professor de canoa havaiana Érico Alves — que está no mar de Manguinhos diariamente — contou que a aparição dos golfinhos vem ocorrendo desde dezembro na região. "Antes, a gente via apenas alguns golfinhos, mas agora, a gente vê entre 30 e 40". Ele, inclusive, é um dos que apareceram nos vídeos apreciando o belíssimo espetáculo protagonizado pelos mamíferos.

Leia mais As cinco principais espécies de golfinhos que vivem no ES

Uma das alunas de Érico, a empresária Aline Arruda, foi quem fez alguns dos vídeos e se emocionou ao ver os golfinhos. Ela também destacou a quantidade de animais que apareceram no momento. "Cada dia há uma beleza diferente revelada. Mas aquele dia com os golfinhos vai ficar marcado para sempre. O Érico e alguns amigos entraram na água, e ficaram muito perto, como se já estivessem acostumados com a nossa presença. Um momento de muita emoção, uma coisa linda de se ver. Eram muitos golfinhos, por todos os lados, tornando o momento ainda mais mágico e inesquecível", disse Aline.

Também na Curva da Jurema

Em dezembro de 2025, outro grupo de golfinhos apareceu próximo à Curva da Jurema, em Vitória, surpreendendo nadadores e remadores que estavam no momento da cena. Ainda no mês passado, outro grupo de animais também surpreendeu banhistas na Praia de Camburi. A aparição naquele dia, porém, foi de arraias a pouquíssimos metros da areia, na área de arrebentação das ondas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta