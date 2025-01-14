Vídeo mostra 'balé de golfinho' em praia do Norte do ES

A Gazeta conversou com Amanda Baron Di Giacomo, especialista em Biologia Marinha, mestre em Oceanografia Ambiental e coordenadora do projeto Golfinhos do Brasil, para compreender melhor a "dança" do golfinho registrada nas imagens.

Amanda Baron Di Giacomo - Especialista em Biologia Marinha, mestre em Oceanografia Ambiental e coordenadora do projeto Golfinhos do Brasil

"Esse comportamento é super comum e pode estar relacionado com a comunicação e alimentação (do animal)"

Segundo a especialista, durante a alimentação, os golfinhos realizam alguns comportamentos aéreos. "Essa espécie se alimenta com estratégias de grupo. Todos auxiliam na captura de alimento", informou Amanda.