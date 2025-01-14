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Espetáculo no mar

Vídeo mostra 'balé de golfinho' em praia do Norte do ES

Cenas chamaram a atenção de banhistas, nesta terça-feira (14); especialista explica o que leva golfinhos a "dançarem" no mar como nas imagens registradas
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 jan 2025 às 16:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 16:44

Um verdadeiro "balé" em alto-mar, um espetáculo da natureza. Um golfinho foi flagrado nesta terça-feira (14) "bailando" várias vezes no mar de uma praia em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A cena encantou banhistas e outras pessoas que passavam pelo local.
 A Gazeta conversou com Amanda Baron Di Giacomo, especialista em Biologia Marinha, mestre em Oceanografia Ambiental e coordenadora do projeto Golfinhos do Brasil, para compreender melhor a "dança" do golfinho registrada nas imagens.
"Esse comportamento é super comum e pode estar relacionado com a comunicação e alimentação (do animal)"
Amanda Baron Di Giacomo - Especialista em Biologia Marinha, mestre em Oceanografia Ambiental e coordenadora do projeto Golfinhos do Brasil
Segundo a especialista, durante a alimentação, os golfinhos realizam alguns comportamentos aéreos. "Essa espécie se alimenta com estratégias de grupo. Todos auxiliam na captura de alimento", informou Amanda.
Vídeo mostra 'balé de golfinho' em praia do Norte do ES

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