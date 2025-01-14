Helicóptero é acionado para apoio após confronto entre suspeitos e PM no ES

Segundo a PM, diversas denúncias anônimas indicavam que um homem estaria amedrontando quem reside no balneário. Os militares realizaram patrulhamento e encontraram homens armados, com envolvimento no tráfico de drogas, próximo a uma torre; entre eles estava o que havia sido citado pelos moradores.

Conforme a corporação, o suspeito em questão apontou uma pistola na direção dos agentes, que disparam. O grupo então fugiu para uma área de vegetação, trocando tiros com os policiais. Além do apoio do helicóptero do Notaer, houve também a ajuda do cão policial, mas a ação não obteve êxito em encontrar os suspeitos.