Morre o fotógrafo Tonico, "enciclopédia" de registros históricos no ES

Morreu nesta terça-feira (14), aos 77 anos, o fotógrafo Antônio Carlos "Tonico" Sessa Neto, autor de registros importantes para a história do Espírito Santo , incluindo fatos da política, shows de artistas nacionais e a visita do papa João Paulo II em 1991. Tonico trabalhou por muitos anos na Assembleia Legislativa do Estado . O velório será aberto ao público das 8h30 às 14h30 de quarta-feira (15), na Casa Legislativa. Em seguida, o corpo seguirá para o Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, onde será velado até o sepultamento, às 17h.

Antônio Carlos Sessa Neto mantinha um acervo pessoal com mais de 400 mil negativos. Foi um dos fotógrafos mais ativos do Espírito Santo, tendo trabalhado para diversos governadores, além de fazer coberturas de shows como Mutantes, Cauby Peixoto, Carlos Lyra, Jair Rodrigues e Elis Regina. As fotos eram em preto e branco, a estética preferida do fotógrafo, segundo reportagem do jornal A Gazeta em 2008.

Em comunicado, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, classificou Tonico como "enciclopédia viva da história capixaba". No texto, Marcelo Santos lembrou que trabalhou e conviveu com Tonico por muitos anos, manifestando pesar pelo falecimento do fotógrafo.

Tonico deixa um legado de alegria, profissionalismo e memórias inesquecíveis. Sua partida é uma perda imensa para todos nós que tivemos o privilégio de conhecer seu sorriso constante e seu coração generoso. Descanse em paz, querido amigo Marcelo Santos - Presidente da Ales

Por nota, Marcelos Santos comunicou também que "em homenagem à inestimável contribuição para a cultura e história capixaba, o Poder Legislativo decreta luto oficial de dois dias. Tonico, com seu talento e carisma, deixou um legado que será eternamente lembrado".

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Em 2024, Tonico recebeu uma medalha comemorativa aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

O repórter fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros ressalta que Tonico era uma pessoa gentil e que é o responsável por registros históricos do Espírito Santo. De acordo com Medeiros, Antônio Carlos tinha abertura com diversos setores da sociedade, de governadores até aquelas "pessoas comuns".

Tonico é um dos pioneiros na fotografia, de uma importância muito grande e um arquivo rico. Era um cara que fotografava a sociedade, fazia coluna social e política. Era uma pessoa muito gentil, fazia amizade do governador até uma pessoa comum. Tonico tem fotos muito importantes, inclusive imagens aéreas de Vitória Ricardo Medeiros - Fotógrafo de A Gazeta

Carlos Alberto Silva - Fotojornalista de A Gazeta

O fotojornalista de A Gazeta Carlos Alberto Silva salienta que Tonico será lembrado como um fotógrafo que documentou o Espírito Santo, mas também como um ser humano simples, gentil e humilde. Amigo de longa data de Tonico, Carlos Alberto uma curiosidade: Tonico gostava de dançar e não usava meias.

Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, icônico fotógrafo capixaba que morreu nesta terça-feira (14) Crédito: Carlos Alberto SIlva

"Ele era muito engraçado. Nas solenidades, ele usava camisa e calça social, porém sem meias. Além disso, era um exímio dançarino e uma pessoa muito doce. Vou levá-lo com muito carinho e espero que o Espírito Santo não se esqueça de Antônio Carlos Sessa Netto, o nosso Tonico", descreveu emocionado.

Fernando Madeira - Fotojornalista de A Gazeta

Fernando Madeira diz que ele e os colegas de profissão perderam um grande amigo, um ser humano incrível e um profissional extraordinário. "Tonico, parceiro de profissão no fotojornalismo, contribuiu de forma muito significativa para a construção da história do Estado. Uma perda irreparável", afirmou.

Vitor Jubini - Fotojornalista de A Gazeta

A versatilidade de Tonico é o que chama atenção de Vitor Jubini. Na percepção do fotojornalista, não é possível rotular o trabalho feito por Antônio Carlos, pois ele fotografava todas as coisas que eram interessantes para ele. "Vendo o trabalho dele a gente reconhece que era uma pessoa que vivia para fotografia. Ele era muito intenso. A essência do fotógrafo é estar em todos os lugares e ele fez isso muito bem. Ele circulava por diversas camadas sociais e registrava muitos momentos", analisou.

Gabriel Lordello - Fotojornalista

De acordo com o fotojornalista Gabriel Lordello, o fotógrafo é aquele profissional que observa os fatos acontecendo de perto e Antônio Carlos era um exemplo disso.

Ele registrou a história do Espírito Santo por 60 anos, é muito tempo. Poucos conseguem ficar tanto tempo trabalhando na mesma profissão. Acho que ele merece todas as homenagens. Ele fez muito pela fotografia capixaba e ficará marcado na história Gabriel Lordello - Fotojornalista

Alguns momentos marcantes e fotografias de Tonico

Show de Elis Regina e Jair Rodrigues em 1965

Tonico esteve próximo e registrou figuras marcantes da política, sociedade e da música. Em 1965, durante um show em Vitória, o fotógrafo registrou a presença estrelada de Elis Regina e Jair Rodrigues, astros da música brasileira. A dupla esteve no Espírito Santo para o espetáculo "2 na Bossa".

Show de Elis Regina e Jair Rodrigues em 1965

As fotos chegaram a ser expostas em 2008 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Na época, em conversa com a reportagem de A Gazeta, Tonico contou como foi viver e registrar as cenas do show: "Nesse dia, eu saí com o meu patrão na época, o Marinho Carlos. Eu tinha cerca de 17 anos. A gente fazia muita fotografia de eventos diversos. [...] Fotografei esse concerto histórico com uma antiga câmera Rolleyflex, cuja fotografia confere ainda mais um clima de época ao registro”.

Da música à religião

Tonico também registrou a vinda de João Paulo II ao Espírito Santo. Em uma foto histórica, o momento em que o então governador Albuíno Azeredo cumprimentou o papa. A visita aconteceu em outubro de 1991. Além da missa na Enseada do Suá, o pontífice fez uma celebração em São Pedro.

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