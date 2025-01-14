Suspeita de sequestrar criança em igreja é solta em audiência no ES

Vista aérea de Linhares Crédito: Felipe Reis/Secom/Divulgação

Na decisão, a magistrada destacou que “a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade”.

A juíza também considerou que a suspeita “não possui registros criminais em seu desfavor” e que “estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva”. Segundo a magistrada, “o contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia indica que a liberdade da autuada não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando as condições pessoais da autuada”.

A decisão determinou a soltura da suspeita sem o pagamento de fiança, mas com a imposição de medidas cautelares, como:

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Proibição de sair da Comarca onde reside sem autorização judicial;

Comparecimento a todos os atos do processo com endereço atualizado;



Proibição de frequentar bares, boates e locais similares;



Comparecimento à Justiça em até cinco dias úteis com apresentação de documentos pessoais;



Compromisso de aderir a qualquer tratamento médico necessário.



A defesa apresentou documentos que apontam a possível inimputabilidade da suspeita. A juíza decidiu deixar o pedido de instauração de procedimento de insanidade mental sob responsabilidade do juízo natural do caso.

Relembre o caso

A mulher de 34 anos foi detida, segundo a Polícia Civil, suspeita de supostamente raptar um menino de dois anos em uma igreja do Centro de Linhares, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a suspeita estava brincando com a criança durante o culto e depois saiu do local, sem o consentimento dos pais, sendo parada quando estava andando na direção da BR 101.

Os membros da igreja auxiliaram a PM no momento de deter e conduzir a suspeita até a Delegacia Regional de Linhares. Lá, a mulher se negou a responder as perguntas feitas no interrogatório. A ocorrência foi registrada pela corporação como sequestro e cárcere privado. A mãe da criança, que está grávida, chegou a passar mal após perder o filho de vista e precisou ser socorrida, sendo levada para um hospital.