Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menino de 2 anos

Mulher é detida após raptar criança durante culto em Linhares

Mãe do garoto, que está grávida, chegou a passar mal e precisou ser socorrida; membros da igreja seguiram a suspeita e chamaram a polícia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jan 2025 às 09:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 09:27

Uma mulher de 34 anos foi detida após raptar um menino de dois anos em uma igreja do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a suspeita estava brincando com a criança durante o culto e depois saiu do local, sem o consentimento dos pais, sendo parada quando estava andando na direção da BR 101.
Os membros da igreja auxiliaram a PM no momento de deter e conduzir a suspeita até a Delegacia Regional de Linhares. Lá, a mulher se negou a responder as perguntas feitas no interrogatório. A ocorrência foi registrada pela corporação como sequestro e cárcere privado. 
A mãe da criança, que está grávida, passou mal após perder o filho de vista e precisou ser socorrida para um hospital.
Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por subtração de criança e encaminhada ao sistema prisional.

+ Reportagens:

Idoso morre após casa pegar fogo em Colatina

Enteado esfaqueia padrasto após discussão familiar em Pancas

Ainda não acabou: Inmet divulga novo alerta de chuvas para o ES

Homem é preso suspeito de abuso sexual em menino de 9 anos em Linhares

Granada é detonada e suspeito de tráfico é preso em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carcere Linhares Polícia Civil Polícia Militar Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados