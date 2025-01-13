Mulher é detida após raptar criança durante culto em Linhares

Uma mulher de 34 anos foi detida após raptar um menino de dois anos em uma igreja do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a suspeita estava brincando com a criança durante o culto e depois saiu do local, sem o consentimento dos pais, sendo parada quando estava andando na direção da BR 101.
Os membros da igreja auxiliaram a PM no momento de deter e conduzir a suspeita até a Delegacia Regional de Linhares. Lá, a mulher se negou a responder as perguntas feitas no interrogatório. A ocorrência foi registrada pela corporação como sequestro e cárcere privado.
A mãe da criança, que está grávida, passou mal após perder o filho de vista e precisou ser socorrida para um hospital.
Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por subtração de criança e encaminhada ao sistema prisional.