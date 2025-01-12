Enteado esfaqueia padrasto após discussão familiar em Pancas

Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 0h50, uma tentativa de homicídio foi registrada no distrito de Vila Verde, em Pancas , no noroeste do estado . De acordo com informações do boletim de ocorrência, após uma discussão familiar, o homem atacou o padrasto com várias facadas e feriu a própria mãe.

O agressor, que havia saído da prisão há cerca de três meses por tráfico de entorpecentes, fugiu do local e não foi mais localizado. A vítima foi inicialmente atendida no Hospital Municipal de Pancas e transferida para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Até o fechamento desta reportagem, não foi possível obter informações sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.