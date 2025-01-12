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Tentativa de homicídio

Enteado esfaqueia padrasto após discussão familiar em Pancas

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após uma discussão familiar, o homem atacou o padrasto com várias facadas e feriu a própria mãe
Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

12 jan 2025 às 14:03

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 14:03

Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 0h50, uma tentativa de homicídio foi registrada no distrito de Vila Verde, em Pancas, no noroeste do estado. De acordo com informações do boletim de ocorrência, após uma discussão familiar, o homem atacou o padrasto com várias facadas e feriu a própria mãe.
O agressor, que havia saído da prisão há cerca de três meses por tráfico de entorpecentes, fugiu do local e não foi mais localizado. A vítima foi inicialmente atendida no Hospital Municipal de Pancas e transferida para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Até o fechamento desta reportagem, não foi possível obter informações sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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