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Em Nova Bethania

Homem é baleado após tentar atropelar policial com moto em Viana

Confusão aconteceu após militares abordarem dupla que trafegava pelas ruas em uma moto, sem utilizar o capacete; garupa fugiu com o veículo enquanto condutor era socorrido
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jan 2025 às 11:25

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 11:25

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde homem foi transferido Crédito: Divulgação/Sesa
Um homem de 24 anos, cuja identidade não foi informada, foi baleado pela polícia, na madrugada deste domingo (12), após tentar atropelar policiais no bairro Nova Bethania, em Viana. 
A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe fazia o patrulhamento da região quando avistou uma dupla trafegando em uma moto, sem utilizar o capacete.
“Foi dada voz de abordagem, porém o condutor da moto tentou fugir pela lateral direita da viatura arrancando com o veículo e jogando-o da direção de um dos policiais que tinha saído do veículo para realizar a abordagem. Para tentar se defender, o militar efetuou um disparo, conseguindo se desvencilhar da motocicleta.”
A corporação informou ainda que o motociclista tentou fugir, porém, caiu adiante, dizendo ter sido baleado. O garupa fugiu com o veículo, enquanto os militares socorriam o homem ferido.
Ele foi levado ao Pronto Atendimento do bairro Arlindo Vilaschi, onde recebeu os primeiros atendimentos e, depois, foi transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas", em Vitória, sob escolta.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica e que o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por tentativa de lesão corporal cometida contra agente de segurança, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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