Homem é baleado após tentar atropelar policial com moto em Viana

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde homem foi transferido Crédito: Divulgação/Sesa

Um homem de 24 anos, cuja identidade não foi informada, foi baleado pela polícia, na madrugada deste domingo (12), após tentar atropelar policiais no bairro Nova Bethania, em Viana.

A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe fazia o patrulhamento da região quando avistou uma dupla trafegando em uma moto, sem utilizar o capacete.

“Foi dada voz de abordagem, porém o condutor da moto tentou fugir pela lateral direita da viatura arrancando com o veículo e jogando-o da direção de um dos policiais que tinha saído do veículo para realizar a abordagem. Para tentar se defender, o militar efetuou um disparo, conseguindo se desvencilhar da motocicleta.”

A corporação informou ainda que o motociclista tentou fugir, porém, caiu adiante, dizendo ter sido baleado. O garupa fugiu com o veículo, enquanto os militares socorriam o homem ferido.

Ele foi levado ao Pronto Atendimento do bairro Arlindo Vilaschi, onde recebeu os primeiros atendimentos e, depois, foi transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas", em Vitória, sob escolta.