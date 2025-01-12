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Norte do ES

Homem é preso suspeito de abuso sexual em menino de 9 anos em Linhares

Policiais precisaram efetuar um disparo de arma taser, que imobilizou o suspeito de 48 anos; prisão ocorreu na manhã deste domingo (12)
Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

12 jan 2025 às 12:34

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 12:34

Na manhã deste domingo (12), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável no bairro Interlagos, em Linhares, na região Norte do estado. No local, os militares encontraram um homem de 48 anos, exaltado, que negou as acusações e insistiu para que os policiais entrassem na casa dele. Após entrarem no quintal, a mãe da vítima informou que o filho dela, de nove anos, havia revelado que o homem praticava os abusos. 
No momento em que a criança começou a relatar os fatos, o acusado se alterou ainda mais e passou a interromper o menino, gerando tensão no ambiente, segundo a polícia. Em seguida, o suspeito tentou sair do quintal, caminhando em direção à rua, mas foi impedido pelos policiais. O acusado correu para dentro da residência e se armou com um objeto semelhante a uma barra de ferro.
Ao caminhar em direção aos militares, os policiais dispararam um taser (arma de imobilização elétrica), que deixou o homem temporariamente imobilizado no chão. O homem sofreu escoriações nas pernas, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares para atendimento médico.
Após a avaliação médica, o homem foi levado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

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