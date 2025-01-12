Homem é preso suspeito de abuso sexual em menino de 9 anos em Linhares

No momento em que a criança começou a relatar os fatos, o acusado se alterou ainda mais e passou a interromper o menino, gerando tensão no ambiente, segundo a polícia. Em seguida, o suspeito tentou sair do quintal, caminhando em direção à rua, mas foi impedido pelos policiais. O acusado correu para dentro da residência e se armou com um objeto semelhante a uma barra de ferro.