Granada é detonada e suspeito de tráfico é preso em Aracruz

Apreensão de drogas e arma durante operação policial. Crédito: Polícia militar

Uma operação policial realizada em Barra do Riacho, em Aracruz , no norte do estado , resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, armas e munições. Um homem de 21 anos foi preso durante a ação, que aconteceu no sábado (11). Durante a operação, os policiais localizaram uma granada, um artefato explosivo de alto poder destrutivo, próximo a uma igreja da região.

A operação contou com a participação de militares do Grupo de Abordagem e da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Durante o patrulhamento na região, os policiais visualizaram um indivíduo saindo de um beco com um portão marrom. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito ajeitou algo na cintura, sendo possível identificar uma arma. O indivíduo tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi abordado enquanto tentava abrir o portão com a chave.

Apreensão de drogas e arma durante operação policial. Crédito: Polícia militar

Na cintura do suspeito, os militares encontraram uma pistola com um carregador sem munições. Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de droga vindo do imóvel. Questionado sobre a presença de substâncias ilícitas, o homem admitiu que havia drogas em sua residência e informou que morava ali.

Durante as buscas, os policiais localizaram 152 unidades de maconha, 500 pedras de crack, R$ 99,00 em espécie, dois carregadores 380, 56 munições 9mm, três balanças de precisão, uma chave micha, duas calças camufladas e uma blusa camuflada.

O cão Heaven foi empregado na busca e indicou um ponto sob uma caixa d’água, onde foram encontradas 238 pedras de crack. Sabendo que indivíduos ligados ao tráfego usavam uma motocicleta roubada, os policiais questionaram o suspeito sobre o veículo estacionado em frente à residência. Ele confirmou que se tratava do veículo roubado, utilizado por criminosos da região. O veículo foi guinchado e removido.

Granada

Ainda durante as buscas, uma granada foi localizada em um balde. O local foi imediatamente isolado e o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado. A equipe destruiu o artefato no local, garantindo a segurança da área.