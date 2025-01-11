ES tem mais de mil pessoas fora de casa após semana de chuva forte

Passou de mil o número de pessoas fora de casa no Espírito Santo
devido às chuvas intensas que atingiram o Estado nesta semana, de acordo com o último boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual emitido às 17h deste sábado (11). O número de pessoas desalojadas saiu de 894 para 903, enquanto os desabrigados saíram de 177 para 207.
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tem o maior número de desalojados (255), seguido de Sooretama (200), no Norte, e Santa Leopoldina (110), na Região Serrana.
Nas últimas 24 horas, entre as 17h de sexta-feira (10) e este sábado (11), Cariacica foi o município com o maior acumulado de chuva (35,03 mm), seguido de Ecoporanga (22,95 mm) e Santa Maria de Jetibá (21,46 mm). Veja aqui como a chuva é medida.
Por conta das chuvas intensas, os municípios de Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Linhares estão classificadas com risco alto para movimento de massa. Linhares também aparece com o mesmo de grau de risco para ocorrências hidrológicas, como alagamentos.