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Chuva no ES

ES tem mais de mil pessoas fora de casa após semana de chuva forte

Boletim da Defesa Civil divulgado na tarde deste sábado (11) mostra que Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é a cidade com mais desalojados
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jan 2025 às 19:03

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 19:03

Passou de mil o número de pessoas fora de casa no Espírito Santo devido às chuvas intensas que atingiram o Estado nesta semana, de acordo com o último boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual emitido às 17h deste sábado (11). O número de pessoas desalojadas saiu de 894 para 903, enquanto os desabrigados saíram de 177 para 207.
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tem o maior número de desalojados (255), seguido de Sooretama (200), no Norte, e Santa Leopoldina (110), na Região Serrana. 
Número de pessoas fora de casa no Espírito Santo após as chuvas
Número de pessoas fora de casa no Espírito Santo após as chuvas Crédito: Defesa Civil

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Nas últimas 24 horas, entre as 17h de sexta-feira (10) e este sábado (11), Cariacica foi o município com o maior acumulado de chuva  (35,03 mm), seguido de Ecoporanga (22,95 mm) e Santa Maria de Jetibá (21,46 mm). Veja aqui como a chuva é medida.
índice de chuva no Espírito Santo em 24 horas
índice de chuva no Espírito Santo em 24 horas Crédito: Defesa Civil
Por conta das chuvas intensas, os municípios de Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Linhares estão classificadas com risco alto para movimento de massa. Linhares também aparece com o mesmo de grau de risco para ocorrências hidrológicas, como alagamentos. 
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode continuar chovendo no Estado até domingo (12), com menor intensidade

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