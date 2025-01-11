Orla de Cariacica ganha 150 vagas de estacionamento aos domingos

A Orla de Cariacica terá mudanças no trânsito aos domingos, válidas até o fim da programação do Cariacica Verão 2025, no dia 2 de fevereiro. Com as alterações, serão criadas cerca de 150 novas vagas de estacionamento, além de garantir mais organização para o tráfego e a segurança dos pedestres.

A rua de lazer continuará interditada às 6h da manhã, mas o trecho entre Porto de Santana e a passarela da Nova Orla será parcialmente liberado, funcionando como uma rua sem saída. Motoristas poderão acessar o local, estacionar no lado da grade da empresa Vale, e fazer o retorno na altura da passarela. No sentido da passarela em direção a Vila Velha, o trânsito será totalmente interditado.

Nova Orla de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Com isso, o lado oposto à orla oferecerá cerca de 800 metros de estacionamento, enquanto o lado da Orla será para o trânsito de veículos que irão fazer o retorno. A área de pedestre será o calçadão.

Além das mudanças no trânsito, a população poderá aproveitar uma programação diversificada e gratuita na orla, incluindo a Feira da Economia Criativa, atividades físicas, gastronomia, brinquedos infantis e shows ao vivo, ao lado do restaurante Maré.

Programação deste fim de semana:

Domingo (12): Festival de Chorinho com o Grupo Choro da Ilha, a partir das 10h.

