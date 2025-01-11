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Municípios capixabas

Sobe número de pessoas fora de casa após fortes chuvas no ES

O tempo chuvoso em territória capixaba deve persistir durante o fim de semana, com mais precipitações no sábado (11) e domingo (12), mas com menor acumulado
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jan 2025 às 10:26

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 10:26

Rio Itapemirim sobe e deixa 141 desalojados no interior de Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, é cidade com o maior número de pessoas desalojadas. Chega a 255 o total afetados pelas chuvas Crédito: Redes socias
 Boletim extraordinário emitido pela Defesa do Espírito Santo neste sábado (11) mostra que houve aumento no número desabrigados e desalojados em função das fortes chuvas que assolam os municípios capixabas desde a última terça-feira (7).
Conforme o novo comunicado, o número de pessoas desalojadas subiu de 823 para 894, enquanto os desabrigados saem, agora,   de 176 para 177. Os dados das 6h deste sábado foram comparados com o do boletim emitido pela Defesa Civil no fim da tarde de sexta-feira (10).

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

 Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

 Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, é cidade com o maior número de pessoas desalojadas.  Chega a 255 o total afetados pelas chuvas que tiveram de deixar suas casas em função de prevenção ou por conta de danos graves causados por enchentes.
Por outro lado, Viana, na Região Metropolitana, concentra a maior número de desalojados, totalizando 84 pessoas cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo. Veja dados por município:
O boletim da Defesa Civil, atualizado às 6h deste sábado, ainda traz o acumulado de chuva nas últimas 24 horas. No total, 31 cidades integram as regiões onde mais choveu no período avaliado pelo órgão estadual.  Cariacica lidera a lista, com 51.68 milímetros acumulados. Veja a lista completa abaixo:

 Alerta para cidades do ES 

O documento da Defesa Civil também mantém alerta,em níveis alto e moderado, para mais de 30 cidades do Espírito Santo. Os alertas altos são para os municípios de Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Linhares.

Previsão do tempo

Segundo os dados da Defesa Civil, o tempo chuvoso em territória capixaba deve persistir durante o fim de semana, com mais precipitações no sábado (11) e domingo (12), mas com menor acumulado.

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