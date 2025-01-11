Sobe número de pessoas fora de casa após fortes chuvas no ES

Boletim extraordinário emitido pela Defesa do Espírito Santo neste sábado (11) mostra que houve aumento no número desabrigados e desalojados em função das fortes chuvas que assolam os municípios capixabas desde a última terça-feira (7).
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, é cidade com o maior número de pessoas desalojadas. Chega a 255 o total afetados pelas chuvas que tiveram de deixar suas casas em função de prevenção ou por conta de danos graves causados por enchentes.
Por outro lado, Viana, na Região Metropolitana, concentra a maior número de desalojados, totalizando 84 pessoas cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo. Veja dados por município:
O boletim da Defesa Civil, atualizado às 6h deste sábado, ainda traz o acumulado de chuva nas últimas 24 horas. No total, 31 cidades integram as regiões onde mais choveu no período avaliado pelo órgão estadual. Cariacica lidera a lista, com 51.68 milímetros acumulados. Veja a lista completa abaixo:
O documento da Defesa Civil também mantém alerta,em níveis alto e moderado, para mais de 30 cidades do Espírito Santo. Os alertas altos são para os municípios de Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Linhares.
Segundo os dados da Defesa Civil, o tempo chuvoso em territória capixaba deve persistir durante o fim de semana, com mais precipitações no sábado (11) e domingo (12), mas com menor acumulado.