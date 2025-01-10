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Cidades no Sul do ES decretam situação de emergência após chuvas

Irupi e Vargem Alta registraram danos e desalojados devido às chuvas; em Castelo, o temporal danificou as estradas rurais
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

10 jan 2025 às 18:53

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 18:53

Chuva forte alaga ruas de Irupi
Chuva causou estragos e deixou prejuízo em diversas cidades da Região Sul, como Irupi Crédito: Defesa Civil de Irupi
As chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias afetaram várias cidades da Região Sul do Estado. Na manhã desta sexta-feira (10), o governador Renato Casagrande orientou a prefeitura de Irupi a decretar situação de emergência devido aos danos causados pela enchente que afetou o municípicio na quinta-feira (9). A Prefeitura Municipal seguiu a orientação do chefe do Executivo estadual e já emitiu a declaração. 
Outra cidade que decretou situação de emergência foi Vargem Alta. No documento, emitido pela prefeitura municipal nesta sexta-feira (10), foram registrados os impactos causados por uma tromba d'água na quarta-feira (8), que deixou estradas obstruídas e pessoas desalojadas, além de ter causado alagamentos na região. No total, cerca de 18 localidades foram afetadas.
Já em Castelo, foi decretado na quinta-feira (9) estado de emergência apenas nas estradas que acessam a zona rural do município. Os danos causados nas vias rurais, como desmoronamentos e árvores caídas, dificultam o acesso de equipamentos municipais e prejudicam o escoamento da produção agrícola. A Defesa Civil, em conjunto com as Secretarias de Infraestrutura Rural e Urbana, já iniciou os trabalhos de recuperação das vias.

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Castelo Chuva no ES Clima defesa civil Vargem Alta Irupi Governador ES Sul Emergência
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