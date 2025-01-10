Cidades no Sul do ES decretam situação de emergência após chuvas

Já em Castelo, foi decretado na quinta-feira (9) estado de emergência apenas nas estradas que acessam a zona rural do município. Os danos causados nas vias rurais, como desmoronamentos e árvores caídas, dificultam o acesso de equipamentos municipais e prejudicam o escoamento da produção agrícola. A Defesa Civil, em conjunto com as Secretarias de Infraestrutura Rural e Urbana, já iniciou os trabalhos de recuperação das vias.