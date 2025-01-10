Casagrande sobrevoa Irupi após chuva e orienta cidade a decretar emergência

Durante a visita, Casagrande disse que está mobilizando maquinário, colchões e cestas básicas para atender as 19 pessoas que estão desabrigadas e 70 desalojadas na cidade.

Durante a manhã, servidores continuaram trabalhando na limpeza das ruas e no resgate de pessoas. Famílias de áreas de risco se encontram abrigadas na Escola Bernardo Horta, e as doações estão sendo recebidas no Salão Paroquial da Igreja Católica.