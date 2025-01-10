Casagrande sobrevoa Irupi após chuva e orienta cidade a decretar emergência

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou nesta sexta-feira (10) o município de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, que foi afetado por uma inundação na tarde de quinta-feira (9). Ele orientou que o município decrete situação de emergência diante dos prejuízos causados pela chuva na região central.
Durante a visita, Casagrande disse que está mobilizando maquinário, colchões e cestas básicas para atender as 19 pessoas que estão desabrigadas e 70 desalojadas na cidade.
“Nos já estamos aqui trabalhando com o município, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, orientando para a decretação de situação de emergência. Temos total condição de dar apoio do humanitário, com cestas básicas, colchão, o que o município solicitar estaremos encaminhando, como carro-pipa. Neste momento estamos dando apoio humanitário a Irupi e municípios afetados”, disse o governador.
Durante a manhã, servidores continuaram trabalhando na limpeza das ruas e no resgate de pessoas. Famílias de áreas de risco se encontram abrigadas na Escola Bernardo Horta, e as doações estão sendo recebidas no Salão Paroquial da Igreja Católica.