Carros são arrastados em inundação causada por chuva em Irupi

Um temporal provocou inundação em ruas e fez carros serem arrastados pela força da água em Irupi, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (9). O alagamento também atingiu imóveis na região. De acordo com apuração do repórter Fabrício Silva, a prefeitura municipal afirmou que, na localidade conhecida como Rua da Marrinha, todos os moradores ficaram desalojados. A prefeitura está organizando um comitê de crise para dividir as demandas do município.
A agente Defesa Civil Municipal, Aureliana Oliveira, afirmou que o órgão continua contabilizando o número de desabrigados e desalojados. Dois pontos de apoio foram organizados na cidade, um para acolher famílias necessitadas e outro para receber doações. O Corpo de Bombeiros municipal está atuando junto à Defesa Civil e as equipes de limpeza já estão nas casas atingidas pela lama. Outras equipes de apoio ainda devem chegar ao município.
Em relato enviado para A Gazeta, um morador do município que trabalha na prefeitura afirmou que a chuva foi muito rápida e intensa. A rua principal da cidade começou a alagar de forma repentina. Em apenas uma hora, moradores estimam que tenham caído cerca de 80 milímetros de chuva na região.
"Foi desesperador. Nunca havia presenciado algo assim, como carros sendo arrastados pela enxurrada. Tivemos que evacuar uma área de risco, onde vive uma população vulnerável, próximo a uma encosta. Essas pessoas estão sendo acolhidas em escolas do município e estamos nos esforçando para oferecer o máximo de apoio possível"