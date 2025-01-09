Carros são arrastados em inundação causada por chuva em Irupi

A agente Defesa Civil Municipal, Aureliana Oliveira, afirmou que o órgão continua contabilizando o número de desabrigados e desalojados. Dois pontos de apoio foram organizados na cidade, um para acolher famílias necessitadas e outro para receber doações. O Corpo de Bombeiros municipal está atuando junto à Defesa Civil e as equipes de limpeza já estão nas casas atingidas pela lama. Outras equipes de apoio ainda devem chegar ao município.