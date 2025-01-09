Deslizamento de terra atinge casas e deixa desabrigados em Muniz Freire

Seis pessoas ficaram desabrigadas em função das chuvas que atingiram a comunidade de São Simão, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (8). De acordo com relatos de moradores da região, alguns pluviômetros manuais marcaram um acúmulo de 130mm de chuva em um intervalo de 2 horas.
A Defesa Civil Municipal constatou que duas residências foram atingidas e destruídas por um deslizamento de terra, seguido por rolamento de blocos. Na terça-feira (7), Muniz Freire foi a cidade capixaba onde mais choveu em 24h, totalizando um volume de 86 milímetros. No dia, o temporal alagou ruas e derrubou o telhado de uma casa.