Homem é socorrido de helicóptero após se afogar em enchente em Santa Leopoldina

Ele foi salvo e encaminhado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Em vídeo gravado pelo repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, é possível ver o momento em que o homem é retirado de maca da ambulância e levado até a aeronave.

Apesar da informação que ele teria caído, o Corpo de Bombeiros, que ajudou no socorro, deu outra versão. A corporação informou que uma senhora chegou à base dos bombeiros informando que um senhor alcoolizado havia entrado na água do rio. Por temer afogamento, ela pediu ajuda a equipe.

"A guarnição se deslocou imediatamente ao local, cerca de 1 km de distância. De imediato foi constatado, ao chegar no local, que o indivíduo havia submergido. Os bombeiros fizeram buscas e encontraram o senhor, que já apresentava sinais de parada. Os bombeiros iniciaram as manobras de ressuscitação enquanto prosseguiam para o Hospital de Santa Leopoldina", afirmou os Bombeiros.