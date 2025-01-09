Chuva faz rio transbordar em Santa Leopoldina e prefeito faz alerta

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde terça-feira (7), e que seguiram na quarta-feira (8) e na madrugada de quinta-feira (9), causaram o transbordamento do Rio Santa Maria da Vitória, em Santa Leopoldina, na Região Serrana capixaba, inundando ruas e deixando famílias desalojadas. Segundo o prefeito Fernando Rocha (PDT), o nível da água alcançou meio metro no Centro, afetando principalmente o bairro Vila Nova, além de comprometer o acesso ao município.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito disse que entre 2h e 5h desta quinta-feira foi o momento de maior intensidade da chuva. Além das áreas próximas ao Centro, o chefe do Executivo Municipal também apontou que a situação é preocupante nas áreas com risco de deslizamento e nas comunidades ribeirinhas.

A Defesa Civil de Santa Leopoldina registrou que casas de moradores ribeirinhos foram invadidas pela água. “Na comunidade de Ribeirão dos Pardos, eu recebi um comunicado de tromba d'água, num volume muito alto e de fortes chuvas. Os bombeiros já resgataram uma família de lá, que saiu da casa. Nada de grave aconteceu, mas eles precisaram sair de casa”, disse o prefeito Fernando Rocha.

Chuva em Santa Leopoldina

Previsão é de mais chuva

No início da manhã desta quinta-feira (9), uma chuva persistente, embora fina, manteve o alerta no município. Durante a madrugada, a chuva foi mais intensa, segundo o prefeito do município. O coordenador da Defesa Civil de Santa Leopoldina, Wagner Ponciano orientou que pessoas nas áreas de risco deixem suas residências.

"Moradores nas áreas de risco, podem tirar suas coisas. Devido ao nível do rio e à previsão de chuva, o rio deve subir ainda mais. É prudente juntar os documentos, os remédios e ir para a casa de familiares. Quem não tem para onde ir, deve procurar o abrigo da cidade que fica na Escola Alice Holzmeister", disse.

Wagner também informou que o telefone da Defesa Civil Municipa é o (27) 99294-2054.

Alerta em todo o Espírito Santo

Santa Leopoldina está entre os municípios com risco moderado de movimento de massa, conforme alerta emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). No Estado, os acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram expressivos, com destaque para a Serra (122,08 mm) e Ibitirama (109,2 mm)​.