Serra registra mais de 150 milímetros de chuva em 24 horas

Em meio aos temporais que atingem o Espírito Santo desde o final da tarde de terça-feira (07), a Serra registrou acúmulo de mais de 152 milímetros de chuva em 24 horas, sendo a cidade capixaba em que mais choveu no período, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta (08). É mais que o dobro, por exemplo, do acumulado em outros municípios da Grande Vitória. Em Vila Velha, por exemplo, foram 72,7 milímetros.