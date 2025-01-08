Fortes chuvas que atingem o ES voltam a causar transtornos na Serra

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo voltaram a causar transtornos no município da Serra na tarde desta quarta-feira (8). Vídeos enviados por moradores mostram a força da água e diversos pontos de alagamentos. (veja no vídeo acima)

Um dos bairros mais afetados é Barcelona. Vídeos enviados por moradores mostram os principais locais de fluxo de veículos totalmente tomados pela água. No Bloco A de Planalto Serrano algumas pessoas já precisaram subir os móveis de tanta água que entrou em casa.

A situação é parecida em Barro Branco, onde quintais já estão cheios de água e ruas 'viraram' correntezas com a velocidade da precipitação. Próximo ao Terminal de Laranjeiras a situação é caótica para todos os tipos de automóveis, principalmente no cruzamento entre a Avenida Eldes Scherrer Souza e a Norte Sul, onde se formou um 'poço'.

Chuva causa transtornos na Serra nesta quarta-feira (8) Crédito: Leitor | A Gazeta

Previsão