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"Água não para de subir"

Barranco atinge casa e rios colocam moradores em alerta em Barra de São Francisco

Cinco pessoas de duas famílias estão desalojadas, e mais gente deve sair de casa. A água dos rios "não param de subir", diz Defesa Civil
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

08 jan 2025 às 15:41

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 15:41

Barranco atinge casa e rios põem moradores em alerta em Barra de São Francisco
Rio São Francisco já transbordou e alagou ruas, e barranco atingiu casa Crédito: Leitor A Gazeta
A cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, enfrenta os impactos das fortes chuvas que atingem a região. Na manhã desta quarta-feira (8), equipes da Prefeitura intervieram em uma área onde um barranco desabou, destruindo parte de um imóvel no bairro Nova Barra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas uma parede da casa foi completamente destruída. No entanto, os dois rios que cortam a cidade estão cheios. "A água (dos rios) não param de subir", informou a Defesa Civil da cidade. 
Barranco atinge casa e rios põem moradores em alerta em Barra de São Francisco
Barranco atinge casa e rios põem moradores em alerta em Barra de São Francisco Crédito: Defesa Civil Municipal
Segundo a Defesa Civil Municipal, as chuvas na cidade vizinha de Mantena, em Minas Gerais, contribuem para a elevação do nível do Rio São Francisco, que já transbordou, alagando ruas no bairro Campo Novo. Até às 15h desta quarta-feira, cinco pessoas de duas famílias estavam desalojadas e sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social do município.
A Defesa Civil também alertou sobre o risco de deslizamento de casas e orientou moradores em áreas de risco a deixarem os imóveis. O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, explicou à reportagem de A Gazeta que o município é cortado por dois rios: o Rio São Francisco, que vem de Mantena, e o Rio Itaúnas. O primeiro já transbordou, enquanto o segundo está no limite e pode transbordar, atingindo a região central da cidade.
“O Rio Itaúnas passa por um distrito que fica em uma parte alta da cidade, onde chove intensamente. Algumas famílias devem deixar suas casas, e as equipes da Defesa Civil estão monitorando a situação de perto”, afirmou o prefeito.

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