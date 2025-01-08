Barranco atinge casa e rios colocam moradores em alerta em Barra de São Francisco

A cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, enfrenta os impactos das fortes chuvas que atingem a região. Na manhã desta quarta-feira (8), equipes da Prefeitura intervieram em uma área onde um barranco desabou, destruindo parte de um imóvel no bairro Nova Barra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas uma parede da casa foi completamente destruída. No entanto, os dois rios que cortam a cidade estão cheios. "A água (dos rios) não param de subir", informou a Defesa Civil da cidade.
Segundo a Defesa Civil Municipal, as chuvas na cidade vizinha de Mantena, em Minas Gerais, contribuem para a elevação do nível do Rio São Francisco, que já transbordou, alagando ruas no bairro Campo Novo. Até às 15h desta quarta-feira, cinco pessoas de duas famílias estavam desalojadas e sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social do município.
“O Rio Itaúnas passa por um distrito que fica em uma parte alta da cidade, onde chove intensamente. Algumas famílias devem deixar suas casas, e as equipes da Defesa Civil estão monitorando a situação de perto”, afirmou o prefeito.