Rio Bananal: os estragos causados por temporal e a recuperação da cidade

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito Bruno Pella relatou que várias famílias precisaram sair de casa. Ao todo, 15 pessoas foram encaminhadas para abrigos temporários e outras centenas foram para residências de amigos e parentes.

“Tivemos horas muito difíceis aqui, chuvas muito intensas, choveu nas últimas horas o que estava previsto para chover em um mês. O rio não suportou a quantidade de chuva e chegou a transbordar deixando várias famílias desalojadas. Várias vias da cidade estão interrompidas. Também teve um grande contingente de comércios afetados”, contou.

Com a previsão de mais chuva intensa para esta quarta e ainda nos próximos dias, a orientação do prefeito aos moradores é de permanecerem em alerta e, em caso de necessidade de socorro, acionarem a Defesa Civil Municipal.

O rio já não comporta mais chuvas intensas aqui na região e temos previsão de mais chuva não só para hoje, mas até o fim de semana Bruno Pella - Prefeito de Rio Bananal

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção de diversas famílias devido à inundação. Foi possível ver os profissionais atuando com um bote para atravessar trechos totalmente tomados pela água. Conforme o cabo Caetano, que atua no local, a orientação é para os moradores irem para lugares seguros e casas de parentes caso estejam em situação de risco.

“Não é o momento de voltar para casa porque o solo ainda está bem molhado. Se você tiver algum amigo, parente, vá para lá. Muitas pessoas que estão ilhadas a gente avisa para voltar e ir para a casa de um parente em outro local. A previsão é de mais chuva, então é perigoso a pessoa voltar (para casa) e ficar presa, e a gente não ter como retirar ela num momento de perigo”, ressaltou.

Bairro mais atingido

Segundo o prefeito, o bairro Santo Antônio foi o mais atingido, com risco de deslizamentos. A área residencial nas partes mais baixas da cidade também está sob atenção da administração municipal, com os moradores em alerta.

Pedido de ajuda

Pella pediu ajuda, pois o município necessita de água potável e de apoio para a limpeza urbana, depois de a água diminuir. “Neste momento estamos precisando de carro-pipa e mão de obra para fazer a limpeza das ruas, pois logo mais esses alagamentos deixarão de existir e ficará aqui o rastro de sujeira, sedimentos. A gente precisa restabelecer a limpeza urbana. A gente perdeu muito contêiner para conter os lixos, a gente está com a coleta de lixo totalmente comprometida no perímetro urbano”, finalizou o prefeito.

Prefeitura de Linhares , município vizinho, informou que irá levar água potável com um carro-pipa para Rio Bananal nas próximas horas.

Os prejuízos e as ocorrências no município ainda estão sendo apurados, enquanto acontecem os trabalhos de segurança. Segundo o cabo Caetano, um ponto positivo é que a água está escoando de forma rápida.