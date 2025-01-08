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Rio transbordou

Rio Bananal: os estragos causados por temporal e a recuperação da cidade

Ao todo, 15 pessoas foram encaminhadas para abrigos temporários e outras centenas foram para residências de amigos e parentes, segundo prefeito
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2025 às 10:24

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 10:24

Rio Bananal, no Norte do Estado, foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual emitido às 6h desta quarta-feira (8). De acordo com o prefeito, 15 pessoas foram encaminhadas para abrigos e outras centenas estão em casas de amigos e familiares.
Foram 125,4 mm de precipitação, que causaram diversos transtornos no local: o rio, de mesmo nome, transbordou e impediu o acesso ao município pela ES 245, que está totalmente interditada, conforme o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). A administração municipal confirmou o registro de outras vias interrompidas no local. No interior, uma barragem rompeu.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito Bruno Pella relatou que várias famílias precisaram sair de casa. Ao todo, 15 pessoas foram encaminhadas para abrigos temporários e outras centenas foram para residências de amigos e parentes.
“Tivemos horas muito difíceis aqui, chuvas muito intensas, choveu nas últimas horas o que estava previsto para chover em um mês. O rio não suportou a quantidade de chuva e chegou a transbordar deixando várias famílias desalojadas. Várias vias da cidade estão interrompidas. Também teve um grande contingente de comércios afetados”, contou.
Com a previsão de mais chuva intensa para esta quarta e ainda nos próximos dias, a orientação do prefeito aos moradores é de permanecerem em alerta e, em caso de necessidade de socorro, acionarem a Defesa Civil Municipal.
O rio já não comporta mais chuvas intensas aqui na região e temos previsão de mais chuva não só para hoje, mas até o fim de semana
Bruno Pella - Prefeito de Rio Bananal
Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção de diversas famílias devido à inundação. Foi possível ver os profissionais atuando com um bote para atravessar trechos totalmente tomados pela água. Conforme o cabo Caetano, que atua no local, a orientação é para os moradores irem para lugares seguros e casas de parentes caso estejam em situação de risco.
“Não é o momento de voltar para casa porque o solo ainda está bem molhado. Se você tiver algum amigo, parente, vá para lá. Muitas pessoas que estão ilhadas a gente avisa para voltar e ir para a casa de um parente em outro local. A previsão é de mais chuva, então é perigoso a pessoa voltar (para casa) e ficar presa, e a gente não ter como retirar ela num momento de perigo”, ressaltou.

Bairro mais atingido

Segundo o prefeito, o bairro Santo Antônio foi o mais atingido, com risco de deslizamentos. A área residencial nas partes mais baixas da cidade também está sob atenção da administração municipal, com os moradores em alerta.

Pedido de ajuda

Pella pediu ajuda, pois o município necessita de água potável e de apoio para a limpeza urbana, depois de a água diminuir. “Neste momento estamos precisando de carro-pipa e mão de obra para fazer a limpeza das ruas, pois logo mais esses alagamentos deixarão de existir e ficará aqui o rastro de sujeira, sedimentos. A gente precisa restabelecer a limpeza urbana. A gente perdeu muito contêiner para conter os lixos, a gente está com a coleta de lixo totalmente comprometida no perímetro urbano”, finalizou o prefeito.
Prefeitura de Linhares, município vizinho, informou que irá levar água potável com um carro-pipa para Rio Bananal nas próximas horas.
Os prejuízos e as ocorrências no município ainda estão sendo apurados, enquanto acontecem os trabalhos de segurança. Segundo o cabo Caetano, um ponto positivo é que a água está escoando de forma rápida.
“A cidade tem alguns pontos que alagam mais do que os outros. Isso é bom por um lado e ruim por outro, porque ela enche rápido em alguns pontos e esvazia rápido. Nesse local em que estamos estava um metro e meio para cima, em duas horas já desceu um metro e meio de água, e isso é bom", comentou.

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