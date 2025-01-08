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Rio Bananal e Vila Velha são cidades do ES onde mais choveu em 24h

Em Rio Bananal, o acumulado de chuva foi de 125,4 mm. Em seguida estão Vila Velha, com 92,49 mm, e Serra (67,77 mm)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jan 2025 às 07:29

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 07:29

Rio Bananal registrou mais de 100mm de acumulado de chuvas
Rio Bananal registrou mais de 100mm de acumulado de chuvas Crédito: Leitor A Gazeta
O temporal que atingiu o Espírito Santo entre o fim da tarde de terça-feira (7) e a manhã desta quarta-feira (8) caiu mais forte em Rio Bananal, na Região Norte, e em Vila Velha, cidades capixabas que registraram o maior volume de chuva em 24 horas, conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h.
Em Rio Bananal, o acumulado de chuva foi de 125,4 mm. Em seguida estão Vila Velha, com 92,49 mm, e Serra (67,77 mm).
O grande volume de chuvas em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. Até o momento, o Corpo de Bombeiros segue apurando mais informações sobre os danos e as pessoas afetadas, segundo o relatório da Defesa Civil Estadual.
Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito de Rio Bananal, Bruno Pella (Podemos), afirmou que deve, inicialmente, priorizar a limpeza da cidade após o escoamento da água nos pontos alagados. "A gente precisa agora reestabelecer a limpeza urbana. Estamos com a coleta de lixo comprometida no perímetro urbano. Essa será a providência inicial", disse ele. 
Além de Rio Bananal, outros municípios enfrentam consequências graves devido ao temporal. O boletim aponta que 21 pessoas estão desalojadas em diferentes cidades do estado, com como Muniz Freire (com 8 pessoas desalojadas), Mimoso do Sul (com 9 pessoas desalojadas) e Venda Nova do Imigrante (com 4 pessoas desalojadas). Em João Neiva, nove pessoas foram levadas para abrigos após o desabamento de um muro que comprometeu uma moradia.
Boletim da Defesa Civil 8 de janeiro
Boletim da Defesa Civil 8 de janeiro Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo
A Defesa Civil Estadual também emitiu alertas de risco moderado para movimentos de massa e eventos hidrológicos em várias regiões. Em especial, municípios como Castelo, Vila Velha e Vitória apresentam potencial para deslizamentos de terra e alagamentos devido ao alto índice de umidade do solo.

Ocorrências em 24 horas

Rio Bananal
  • Uma forte chuva atingiu o município, causando o rompimento de uma barragem. Os bombeiros foram acionados para fazer a remoção de diversas famílias de suas residências devido à inundação. Ocorrências ainda em aberto.
Vila Velha
  • Queda de árvore em soteco; 
  • Queda de árvore em Aribiri; 
  • Queda de árvore em Jaburuna;
  • Queda de árvore em Santa Inês; 
  • Queda de árvore no Centro; 
  • Um poste caiu em Ataíde; 
  • Queda de telhado em Rio Marinho;
  • Destelhamento de casa em Soteco.
Venda Nova do Imigrante
  • Um muro próximo ao rio cedeu e comprometeu um imóvel, deixando o local inseguro e 3 pessoas desalojadas.
Mantenópolis
  • Quedas de árvores e barreiras. O município já realizou a retirada das árvores e limpeza do local.
Mimoso do Sul
  • Rio Muqui do Sul começou a transbordar no final da noite. Algumas pessoas foram retiradas de suas casas.
João Neiva
  • Muro de moradia em Talude desabou desalojando 2 famílias da casa abaixo. Foram levadas para abrigo. Totalizando 9 pessoas.
Boletim da Defesa Civil 8 de janeiro
Boletim da Defesa Civil 8 de janeiro Crédito: Defesa Civil do Espírito Santo

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