Temporal causa transtornos na Região Metropolitana da Grande Vitória

Temporal, raios e trovões atingiram a Região Metropolitana da Grande Vitória no final desta terça-feira (7) e causaram inúmeros transtornos à população. A escuridão formada pelas nuvens carregadas chegou aos municípios já no meio da tarde. Logo depois veio a chuva forte acompanhada de raios e trovoadas.

Em vídeos que circularam pelas redes sociais é possível ver que em alguns locais, como no bairro Jardim América, em Cariacica, a ventania se juntou à precipitação. As ruas do Centro da Capital rapidamente ficaram alagadas em menos de meia hora. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram que uma escadaria "virou" uma cachoeira com tanta água descendo.

A situação foi a mesma no Parque Moscoso, com os carros parados dentro da água, assim como em Santos Dumont, em Vitória, Cruzeiro do Sul e Campo Grande, em Cariacica, e a entrada de Marcílio de Noronha, em Viana. Todos os pontos estavam com a água ultrapassando as rodas dos carros.

Vitória

Na Capital, o trânsito ficou parado devido à forte precipitação, que alagou muitas regiões com menos de 20 minutos de chuva. Na Avenida Maruípe, por exemplo, diversos motoristas procuraram abrigo em postos de gasolina para não ficarem com os veículos prejudicados. Já a Avenida Vitória ficou sem espaço para deslocamento dos condutores devido ao alagamento.

Na Rua Sete, no Centro, a quantidade de água foi tão volumosa ao ponto de impedir a passagem de pedestres e veículos. Em Bento Ferreira e Monte Belo, carros chegaram a praticamente boiar. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver motociclistas tentando se proteger, subindo nas calçadas das lojas da Avenida Serafim Derenzi, na altura de Santo Antônio, próximo ao Santuário.

Vila Velha

Assim como em outras cidades, Vila Velha foi pega de surpresa com a chegada do temporal. Os munícipes precisaram se abrigar dentro de lojas em consequência da falta de passagem pelas ruas.

Em Vila Garrido, em Vila Velha, um morador filmou a formação de um redemoinho em uma rua que fica em região de morro. No vídeo é possível ver ainda pessoas se arriscando, no que parece uma tentativa de desentupir bueiros para dar vasão à água acumulada.

Um bueiro no Terminal de Vila Velha, em Divino Espírito Santo, transbordou. Na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, o trânsito parou. Na Glória, a energia chegou a acabar devido à chuva.

Serra

Na Serra, alguns pontos ficaram alagados, mas não impossibilitou que motoristas se aventurassem em meio ao alagamento. Um deles, foi em Civit I, região de forte tráfego por ser um polo industrial.

Cariacica

A situação ficou tão alarmante na cidade que alguns motoristas tentaram subir com os carros em calçadas, entretanto, a água também chegou a estes locais mais altos. A junção da chuva e vento também causou o tombamento de um abrigo de ponto de ônibus em Campo Verde.

Uma imagem impressionante foi a de um caminhão tentando passar em frente ao Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, mas teve dificuldades.

Alerta laranja

A Defesa Civil chegou até a mandar um SMS para a população avisando sobre as áreas de risco. A pasta ainda recomendou que quem vive nesses locais procure espaços seguros.

Chuva em Vitória causa alagamentos

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a Defesa Civil chamou a atenção para os seguintes detalhes: