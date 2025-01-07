ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas

O alerta laranja abrange todo o Espírito Santo e é válido até às 5h desta quarta-feira (8) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para chuvas intensas nos municípios capixabas. O aviso laranja — o segundo maior na classificação de risco — compreende todo o Espírito Santo e vale até as 5h desta quarta-feira (8). Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia. Já os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h.

Ainda segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, sendo necessário tomar alguns cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de raios.

Também há um alerta amarelo em vigência para todo o Estado Crédito: Inmet